Everon Jackson Hooi lanceert nieuw kledingmerk: IAMTORO

Acteur zoekt voor het nieuwe label modellen met inspirerende verhalen



Acteur en ondernemer Everon Jackson Hooi lanceert samen met zijn partners Marc van Eck en Roland Ykel een nieuw kledingmerk voor mannen: IAMTORO. Het nieuwe label focust zich voornamelijk op boxershorts, maar biedt ook caps, t-shirts en hoodies. IAMTORO wil mannen inspireren om te putten uit eigen kracht en gelooft dat er succes is voor iedereen. Voor de campagne is Everon op zoek naar modellen met inspirerende verhalen. De lancering vindt plaats op 2 september dit jaar.



Zoektocht naar modellen met verhaal



IAMTORO is ervan overtuigd dat echte verhalen meer kracht hebben dan alleen een mooi plaatje. Voor de lanceringcampagne is Everon daarom op zoek naar mannelijke modellen met verhalen over obstakels die ze hebben overwonnen en waar ze sterker uit zijn gekomen. Everon wil die verhalen gebruiken in online content van het label om anderen te inspireren. Een goed voorbeeld doet volgens hem volgen. Modellen kunnen zich op Instagram aanmelden door hun foto of video te uploaden met #IAMTORO.



Everon: “Toro is het Spaanse woord voor stier. Dat staat voor kracht. De kracht die iedereen bezit. IAMTORO wil jongens en mannen aanmoedigen om uit die kracht te putten, om door te zetten en niet op te geven. De aanhouder wint. En ik spreek uit eigen ervaring! Fall down seven times, stand up eight. Dat is een Japans spreekwoord en vat goed samen wat de filosofie van IAMTORO is.”



“Een strak lijf is mooi, maar inspirerende verhalen zijn veel meer waard. Zo zijn we onder andere in gesprek met een jongen die een been kwijt geraakt is en die het toch tot professioneel atleet geschopt heeft. Doorzettingsvermogen, daar zijn we naar op zoek. Voor onze casting kan iedereen zich aanmelden, dus gewoon doen!”



De ultieme boxershort



Everon en zijn partners hebben ruim 1,5 jaar uitgetrokken voor de ontwikkeling van de perfecte boxershort. Naast hun eigen ervaring met het maken van boxershorts, heeft het team achter IAMTORO input gevraagd aan een brede groep mannen. Naast comfort is ook esthetiek belangrijk: de manier waarop IAMTORO is gesneden zorgt voor een optische verbetering van het mannelijk lichaam. De boxershort wordt tijdens het lanceringsevent voor het eerst getoond aan het publiek.



Beschikbaarheid & prijs



Kleding van IAMTORO is vanaf september te koop op iamtoro.shop. Een losse boxer kost €20,- per stuk. Een sixpack, die volledig zelf samen te stellen is, kost €99,-.