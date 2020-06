MKB Cyber Campus opent Hacklab in Heerenveen

De MKB Cyber Campus opent op 1 september een derde vestiging van het Hacklab in Heerenveen. Het Hacklab biedt plaats aan 12 talenten en vestigt zich in Het Knooppunt, een plek waar ondernemers en onderwijs samenkomen. Andere Hacklabs zijn gevestigd in Leeuwarden en Sneek. De MKB Cyber Campus werkt hierbij samen met o.a. het Friesland College en diverse regionale onderwijsinstellingen.



Het Hacklab richt zich op (jonge) talenten die buiten de boot dreigen te vallen. Vaak door een gebrek aan opleiding en diploma’s of andere arbeidsbeperkingen. Het Hacklab biedt hun de kans om praktische ervaring op te doen en een specialist te worden op het gebied van cybersafety en cybersecurity.



De MKB Cyber Campus is een plek waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen bouwen aan de digitale weerbaarheid van MKB-bedrijven, in de strijd tegen de cybercriminaliteit. Het werkt samen met het Digital Trust Center (DTC), overheden en regionale onderwijsinstellingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leeuwarden. Een belangrijke taak van de MKB Cyber Campus is het vergroten van de bewustwording rondom cyber security. Zo worden IT security scans uitgevoerd bij MKB bedrijven door studenten. En er kan gebruik worden gemaakt van een mobiele Cyber Escaperoom. Daarnaast organiseert de MKB Cyber Campus cyber to go roadshows en webinars voor bedrijven om de bewustwording over de risico’s van digitaal ondernemen te vergroten.