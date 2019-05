Zakenvrouw Rahma El Mouden reikt eerste boek uit aan Neelie Kroes

-Boek ‘De weg naar mijn vrijheid’ verschijnt donderdag 23 mei



-Zakenvrouw Rahma El Mouden reikt eerste exemplaar uit aan ex-commissaris Neelie Kroes



-Plaats van handeling: Instituut voor de Tropen (Amsterdam) vanaf 14.30 uur;



-Presentatie bijeenkomst: schrijver Abdelkader Benali;





Zakenvrouw Rahma el Mouden reikt donderdag 23 mei haar eerste boek uit aan VVD-coryfee en voormalig vice-voorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes.



De weg naar mijn vrijheid is het inspirerende verhaal in boekvorm van Rahma El Mouden. Ze kwam vanuit Marokko naar Nederland en wist zich met haar schoonmaakbedrijf MAS succesvol omhoog te knokken in het Nederlandse bedrijfsleven.



Rahma el Mouden beschrijft hoe ze als 16-jarig meisje met een ijzeren wil zich onttrekt aan de Marokkaanse samenleving en haar leven met haar man voortzet in Amsterdam. Daar gaat ze aan de slag als schoonmaakster. Wanneer ze een verdiende promotie misloopt, begint Rahma voor zichzelf.



Twintig jaar later zijn voor MAS Dienstverleners 500 medewerkers actief. Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en tot de kring van opdrachtgevers behoren onder meer het Rijksmuseum, Endemol en de A’DAM Toren.



De weg naar mijn vrijheid is een inspirerend boek over emancipatie en ondernemerschap, over trouw zijn aan je idealen, het volgen van je hart, maar het geeft ook een beeld over Nederland als ‘verscheurde samenleving’.



,,Nederland is mijn land. Ik zou niet meer in Marokko kunnen wonen. Ik heb er een mooi huis, ik kan me daar alles permitteren. Maar dat interesseert me niet. Ik wil in een land wonen waarin rechtvaardigheid is en het voor iedereen goed is geregeld. Dat is het in Nederland nog steeds, maar ik maak me oprecht zorgen”, aldus Rahma El Mouden over haar visie op Nederland.



In haar boek schrijft Rahma ook over haar ontmoetingen met prinses Beatrix en koning Willem-Alexander. Het zijn enkele hoogtepunten in haar leven in Nederland, waar ze zich inmiddels inzet voor jongeren en voor haar eigen Rahma Fonds.



De Weg naar mijn vrijheid wordt uitgegeven door Luitingh-Sijthoff en is te koop bij de bekende boekhandel voor €19,99.



