Groene drijvende zonneparken versterken natuur en slokken geen land op

'Verzet tegen zonnepanelen in Sittard-Geleen', 'Zorgen over zonnepanelenpark Harculo' of 'Plan zonnepark Hall valt slecht'. Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen weken. Zonne-energie is hot, maar niet altijd populair. Milieu, leefomgeving en beleving zijn veelgehoorde bezwaren. Dat het ook anders kan, bewijst een bevlogen start-up uit Maasdijk met de introductie van de FLOTAR®.



FLOTAR® is een 100% Nederlandse innovatie van start-up Profloating. Eco-ondernemer Vincent van Daalen: "Zonneparken op land zijn vaak een probleem in dichtbevolkte Europese landen. Ze slokken andere bestemmingen op zoals landbouw en ogen niet fraai. Watergebieden in Nederland vormen een prima alternatief met kansen voor mens en milieu. Onze innovatie voor drijvende zonnepaneelparken is vier keer groen. We wekken groene zonne-energie op, zijn 100% recyclebaar, creëren drijvende groenzones en beschermen tegen verdamping of verbeteren de waterkwaliteit. Het is dé manier om draagvlak te realiseren en op een rendabele manier snel te verduurzamen om aan onze klimaatdoelstellingen te voldoen. Drijvende panelen realiseren bovendien een hogere opwekking dan zonneparken op land."



Onder belangstelling van nationale en internationale energiebedrijven en overheden onthult Profloating op 22 juni 2018 het FLOTAR®-platform. "We merken dat onze innovatie bedrijven en overheden tot ver over de grenzen aanspreekt", voegt Van Daalen toe. "Momenteel zijn wij in een testfase met ons Innovation Lab om plasticsoep toe te passen in onze producten. Hiermee willen we een circulaire standaard in de markt zetten in de vorm van een concrete business case met een hoge kwaliteitsstandaard. Om echt duurzaam te zijn moet groen immers ook rendabel zijn."



Drijvende zonneparken openen mogelijkheden voor duale bedrijfsmodellen. Zo krijgt een zalmkweker of een tuinder met een waterbassin met de drijvende panelen opeens ook de mogelijk om als energieproducent te functioneren. Vanuit warme landen is veel interesse omdat de drijvende FLOTAR®-panelen verdamping beperken en daarmee waterbronnen beschermen en algendruk verlagen.



Van Daalen: "Verdamping van waterbronnen is een wereldwijd probleem. Met de drijvende zonnepanelen kunnen we actief bijdragen aan een beter milieu, onder meer door waterbescherming. Het systeem dat we gebruiken is als een LEGO-bouwwerk te combineren om flexibel op verschillende omstandigheden in te kunnen spelen. Bijzonder is dat ons systeem ook geschikt is voor beplanting op water. We vervuilen de horizon niet, zoals de huidige zonneparken op het land, maar verfraaien 'm juist. De reden dat landscaping architecten en kunstenaars ons ook weten te vinden voor groene kunst die energie opwekt."



Tegen 2030 wil de EU ten minste 27 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen. Voor Energietransitie 2050 is honderd keer meer zonne-energie nodig dan de huidige opbrengst. Om dat te bereiken dient de opwekking flink opgeschaald te worden. Drijvende energie- en duurzaamheidsprojecten winnen rap aan populariteit. Ruim twee derde van de aardoppervlakte bestaat uit water. Nederland kent een wateroppervlakte van maar liefst 18%. Dat biedt nieuwe kansen om klimaatdoelstellingen te realiseren als de projecten een balans vinden voor mens en milieu. Profloating streeft ernaar onze leefwereld snel te verduurzamen en is het eerste Nederlandse bedrijf dat op een dergelijk omvangrijke wijze circular floating solutions aanbiedt.