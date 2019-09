Ovale diamanten on the rise!

“Steeds meer mensen kiezen voor ovale diamanten”, aldus de founder van DiamondsByMe, Remco Broekhuis. DiamondsByMe is een online platform waarop je sieraden van goud, zilver of platina en kostbare edelstenen zélf kan samenstellen en ontwerpen. “De verkoop van ovale diamanten is 16% gestegen in vergelijking met vorig jaar”. De voornaamste reden hiervoor is dat de ovale diamant voor hetzelfde karaat groter oogt en consumenten het gevoel krijgen diamant voor minder geld te krijgen. Een andere reden is dat de ovale vorm minder ‘gewoontjes’ is dan de standaard ronde steen.



Afgelopen juli verloofde Sarah Hyland, ook wel bekend als Haley Dunphy met een prachtige ovale diamanten verlovingsring. De 28-jarige actrice deelde via haar Instagram de romantische foto’s waarop we allemaal overduidelijk een diamant zagen schitteren. De diamant in Haley’s verlovingsring, vervaardigd door Hollywoods favoriete designer Lorraine Schwartz, heeft een ovale vorm. Deze diamantvorm heeft dezelfde schittering en facetten als een rond geslepen diamant, maar oogt groter. Wie wil dat niet?



“Solitaire verlovingsringen die voorheen gezet werden met een ronde briljant zijn nu populair met een ovale diamant.” Remco Broekhuis (45) merkt dat op zijn platform de designs met de ovale diamant omringt met kleine diamantjes,ook wel halo genoemd, de voorkeur hebben. De Seline 2 met een dunne band, halo en ovale steen verkoopt beter dan ooit.



Ovale vorm ook populair in smaragd en saffier



De toenemende vraag naar de ovale vorm geldt niet alleen voor diamant. Ook bij de andere populaire edelstenen zoals saffier en smaragd zie je in 2019 meer de ovale vorm terugkomen in sieraden. Neem bijvoorbeeld de lady Diana geïnspireerde ringen waarbij er ovale gekleurde stenen zoals saffier wordt gebruikt.



Nog meer diamant?



Voor de consumenten die naast de groter ogende ovaal nog meer diamant willen voor hun geld, is er de lab-grown diamant. “Lab grown diamanten, zijn voor een grote groep consumenten heel interessant. Ze hebben exact dezelfde schittering, hardheid en kwaliteit als natuurlijke diamanten, maar zijn 30% goedkoper én ecologisch verantwoord”, aldus Remco.