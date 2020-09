Week de Veiligheid van 5 tot 11 oktober 2020: Criminelen tijdens corona gehaaider dan ooit

Een bekende die snel geld nodig heeft? Niet-geleverde mondkapjes? Een vage websitelink? In tijden van corona zoeken criminelen naar andere manieren om geld af te troggelen. Waar het aantal woninginbraken tijdens de coronacrisis juist daalde, steeg het aantal meldingen van online oplichting. Tijdens de Week van de Veiligheid (5-11 oktober 2020) zetten gemeenten, brancheorganisaties en politie zich in om inwoners weerbaar te maken tegen criminaliteit.



Word geen slachtoffer



Tijdens de Week van de Veiligheid kunnen inwoners, ondernemers en hun medewerkers deelnemen aan diverse activiteiten om zich beter te beschermen tegen criminaliteit. Online overvaltrainingen, gratis veiligheidsscans en webinars: het is een greep uit de activiteiten die coronaproof zijn en door het hele land georganiseerd.



De Gemeente Draait Door



Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert in de Week van de Veiligheid ‘De Gemeente Draait Door’. Tijdens deze virtuele uitzending interviewt Ewout Genemans een aantal professionals op actuele thema’s, waaronder ‘de band op 1,5 meter afstand’ en de verharding van het geweld onder jongeren. Schuif virtueel aan tafel op maandag 5 oktober van 14.00-15.00 uur. Meld je aan via: https://nl.surveymonkey.com/r/R2CD859



Over de Week van de Veiligheid



Tijdens coronatijd en de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers en hun medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Week 41 (5 - 11 oktober 2020) is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Dé week om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, Koninklijke Horeca Nederland, Transport en Logistiek Nederland, Detailhandel Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, politie, de PVO’s/RPC’s, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en meer dan 180 gemeenten zetten zich in om van deze week een succes te maken.



Meer informatie: https://deweekvandeveiligheid.nl