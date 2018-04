TRONO Kids, De eerste kids-only opblaasbare loungestoel ter wereld, het Kickstarter doel werd binnen 48 uur behaald.

Naar buiten gaan wordt voor kinderen een nog groter feest dan het al was. De TRONO Kids, de enige ultralichte, super comfortabele opblaasbare stoel voor kinderen. Nog geen dag later dat de campagne live ging op Kickstarter was het streefbedrag al opgehaald.

Amsterdam, Noord-Holland – 19 april 2018 – TRONO Kids is de enige opblaasbare en draagbare loungestoel ter wereld die speciaal gemaakt is voor kinderen. Deze ongelooflijk lichte en comfortabele stoel maakt van buiten zijn weer een echt avontuur. Gemaakt om overgewicht bij kinderen tegen te gaan en van het buiten zijn en buitenspelen weer een feest te maken. Het enthousiasme waarmee dit product werd ontvangen was groot. Het crowdfunding doel van €13,500 werd binnen 48 uur gehaald en zelfs overtroffen.

Dankzij een ijzersterk design is de TRONO kids praktisch onverwoestbaar en weegt daarbij maar een luttele 600 gram. Ontworpen voor een maximale belastingvan 110 kg. Deze kid-proof stoel is waterdicht, dus perfect om te chillen op het strand of in het zwembad. Heerlijk op een terras om te relaxen met het hele gezin. Maar ook binnenshuis komt deze stoel volledig tot zijn recht. Met de Trono Kids wordt zelfs huiswerk maken een klein feestje.

Een pomp is bij de TRONO Kids niet nodig, makkelijk en supersnel op te blazen door simpelweg ‘de lucht op te vangen’, letterlijk. Supersnel en makkelijk weer leeg te laten lopen en compact op te bergen in een handige, kleine draagtas. Het TRONO team heeft vier fantastische covers voor de TRONO kids ontworpen, die gewoon in de wasmachine gewassen kunnen worden. Deze passen perfect bij het driedubbel gecoate nylon waarvan deze draagbare opblaasstoel is gemaakt.

“Wij, de volwassenen, merkten al snel dat kinderen het fantastisch vonden om op de TRONO voor volwassenen te zitten en te spelen, dat gaf ons de inspiratie om een TRONO speciaal voor kinderen te ontwikkelen,” aldus Kelly, van TRONO. “We zijn echt heel blij en ook erg dankbaar om de response die de TRONO Kids heeft gekregen. Ons doel was om een interessante en vooral ook gewoon leuke manier te creëren om plezier en de charme van het buiten zijn terug te brengen bij kinderen.”

Blijf op de hoogte van de voortgang van de Kickstarter campagne en pre-order de TRONO Kids vandaag nog.

Over TRONO:

TRONO bestaat uit een klein en bevlogen team van uitvinders, visionairs en ontwerpers die innovatieve producten ontwerpen om de wereld van stoelen voor altijd te veranderen. Met klanten in meer dan 40 verschillende landen ontwerpt en produceert dit team alleen producten die ze ook zelf zouden kopen. Van de beste grondstoffen tot de fijnste stiknaad, over ieder detail wordt nagedacht. Alle producten van TRONO worden uitvoerig getest, net zo lang tot ze veilig, betrouwbaar en foolproof zijn.