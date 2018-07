Schoonmaak is de best betaalde vakantiebaan

Uit de jaarlijkse vakantiewerkmonitor van vakbond FNV blijkt dat de schoonmaakbranche verreweg het best betaalde vakantiewerk biedt. Het gemiddelde uurloon ligt op € 11,94. De sector betaalt daarmee beter dan bijvoorbeeld de horeca, detailhandel en zorg. Het onderzoek werd uitgevoerd onder jongeren in de leeftijd van 13 – 29 jaar. Het hele rapport lezen? Volg dan deze link https://fnvjong.nl/sites/fnvjong.nl/files/vakantiewerkonderzoek_fnv_jong_2018.pdf.



Veel vacatures



Veel schoonmaakbedrijven zijn dringend op zoek naar schoonmaakmedewerkers. In de branche zijn volop mogelijkheden om aan de slag te gaan. Om een positief en eerlijk beeld over het werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche te geven, startte brancheorganisatie OSB begin van de zomer de arbeidsmarktcampagne Je komt er in de Schoonmaak (www.jekomterindeschoonmaak.nl). Via osb.nl kan ook worden gezocht naar een betrouwbaar schoonmaakbedrijf in de buurt of regio.