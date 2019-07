Beleef Teylers Museum als Napoleon met de nieuwe audiotour

In 1811 bezocht niemand minder dan keizer Napoleon Teylers Museum. Hij kreeg een rondleiding door het in die tijd wereldberoemde instituut voor kunst en wetenschap en was zeer onder de indruk. Vanaf 13 juli kunnen bezoekers in Napoleons voetsporen treden en Teylers Museum beleven door zijn ogen. Een nieuwe, theatrale audiotour neemt ze mee langs de hoogtepunten uit de collectie. Daarnaast zijn er in het museum de hele zomer speciale rondleidingen en activiteiten rondom Napoleon en de Franse tijd.



Op de druilerige ochtend van donderdag 24 oktober 1811, om iets voor half negen, rijdt keizer Napoleon Haarlem binnen. Hij zet linea recta koers naar Teylers Museum. Museumdirecteur Van Marum en president-directeur van Teylers Stichting Van Zeebergh staan enigszins gespannen klaar om hem een rondleiding te geven. Hoogtepunt is een demonstratie van de wereldberoemde Grote Elektriseermachine. Tenminste, dat is de bedoeling…



Met de nieuwe audiotour in de vorm van een hoorspel worden bezoekers door Van Zeebergh en Van Marum meegenomen langs de hoogtepunten van de collectie. Ze ontdekken zo hoe toonaangevend het museum rond 1800 was. De audiotour is geproduceerd door Gus Maussen On-Site Storytelling, in samenwerking met het creatieve team achter ‘Koefnoen’: Jeremy Baker schreef de tekst, Paul Groot, Owen Schumacher en Sanne Wallis de Vries spraken de Nederlandse versie in. De audiotour is ook beschikbaar in Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans.



Een Franse zomer in Teylers Museum



Naast de audiotour zijn er in Teylers Museum de hele zomer extra activiteiten en speciale rondleidingen rondom Napoleon en de Franse tijd. Er zijn demonstraties van de Grote Elektriseermachine, rondleidingen naar de Sterrenwacht, het hoogste puntje van Teylers Museum bovenop de Ovale Zaal en rondleidingen achter de schermen met speciale aandacht voor de Franse tijd. Voor kinderen is er een speciale Napoleon-speurtocht (8+) en in de weekenden een inloopworkshop Kunst en Vliegwerk: Napoleon en het geheim van de piramide (4+). In de Grote Herenkamer, waar Napoleon in 1811 de Haarlemse notabelen ontmoette, kun je facsimile’s doorbladeren van boeken uit die tijd, zoals een deel van de Description de l’Egypte en van de Encyclopédie van Diderot et d’Alembert. Uiteraard kun je in de zomer ook het laboratorium van Hendrik Lorentz bezoeken met de theatrale tour De Lorentz Formule.



Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk (exclusief museumentree). Reserveren is niet mogelijk, tickets zijn op de dag zelf verkrijgbaar bij de kassa. Reserveren voor De Lorentz Formule kan wel online (+ € 1 p.p.). De rondleiding naar de Sterrenwacht is onder voorbehoud van geschikte weersomstandigheden. Kijk voor actuele informatie op teylersmuseum.nl.