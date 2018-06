Gouden Dagen organiseert op woensdag 27 juni het NK Scootmobiel op Circuit Zandvoort. Twaalf teams van zes ouderen (75-plus) uit verschillende regio’s strijden om de titel ‘Nederlands Kampioen Scootmobiel’. Media zijn van harte welkom verslag te doen van dit ludieke evenement.



Het startschot wordt gegeven door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister onderschrijft onze boodschap dat - onder andere - door mobiliteit de kans op eenzaamheid afneemt. Tijdens de race dienen vijf obstakels te worden overkomen. Denk aan zigzaggen langs pionnen, over drempels karren en rondom pionnen cirkelen.



Eenzaamheid, mobiliteit en verkeersveiligheid



Hoewel het een feestelijk, zomers evenement wordt, verbinden wij er enkele serieuze componenten aan: terugdringen eenzaamheid, mobiliteit en verkeersveiligheid. 92 procent van de ouderen leeft zelfstandig thuis. Een deel wil dit ook, maar voor velen betekent dit een geïsoleerd bestaan. Zo voelt meer dan de helft van de 75-plussers in ons land zich eenzaam. Voor Gouden Dagen is dat onacceptabel. Daarom maken wij ons hard tegen eenzaamheid.



Zo komen we bij mobiliteit en als logisch gevolg op verkeersveiligheid. Gouden Dagen vindt dat ouderen in staat moeten zijn er zelfstandig op uit te kunnen om zo anderen te ontmoeten. Een scootmobiel is - voor hen die slecht ter been zijn - een enorme uitkomst. Een scootmobiel is eenvoudig te bedienen en er is geen rijbewijs voor nodig. En dat moet zo blijven. Om die reden is Veilig Verkeer Nederland (VVN) aanwezig. Deelnemers van het NK krijgen een verkorte cursus omgaan met de scootmobiel in het verkeer. Hierin oefenen zij vooral de onderdelen die ook in de race voorkomen. VVN organiseert deze praktijk-cursussen in het hele land om het zelfvertouwen en de zelfbewustwording in het verkeer te vergroten. Daarnaast is het belangrijk voor scootmobielrijders om te weten wat je plaats op de weg is. Daarvoor stelde Veilig Verkeer Nederland de zogenoemde VVN-Opfriscursus samen -https://opfriscursus.vvn.nl/v/start - die je gewoon thuis vanuit je stoel kunt doen.



De Teams: in totaal 72 deelnemers



BENDE VAN ALLENDE (Vitalis Eindhoven). Brabant



GAZZ EROP (Vitalis Eindhoven) Brabant



PRESENT - HOF VAN AMMERS (Groot Ammers) Zuid-Holland



MEANDER LUCKERHEIDE Limburg



KRANIG IN ZEIST (Meander) Utrecht



HET VIVA TEAM (Beverwijk) Noord-Holland



DE HEIKANT GEEFT GAS (Tilburg) Noord-Brabant



DE POSTEN (Enschede) Overijssel



DE MOKUMERS (Amstelring, Amsterdam) Noord-Holland



DE MEERPAAL (Ede) Gelderland



RSC (Ridderkerk) Zuid-Holland



VECHT EN IJSSEL TEAM NIET VERSTAPPEN (Utrecht) Utrecht