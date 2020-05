Ruth Peetoom benoemd tot voorzitter raad van toezicht ARQ

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum benoemt Ruth Peetoom (1967) tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Zij volgt hiermee Frans Weisglas op, die deze rol acht jaar heeft vervuld.



Jan-Wilke Reerds, voorzitter raad van bestuur ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum: “Wij zijn heel blij dat Ruth Peetoom met haar jarenlange politieke en maatschappelijke ervaring, de voorzittersrol van de raad van toezicht van ARQ van Frans Weisglas wil overnemen. Ik wil Frans Weisglas graag bedanken voor zijn niet aflatende inzet als toezichthouder bij de activiteiten van ARQ. Met zijn kenmerkende intense, maatschappelijke en sociale betrokkenheid leverde hij een bijdrage aan de zorg die ARQ draagt voor mens, organisatie en maatschappij die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen. We verheugen ons op de samenwerking en versterking van ons raad van toezicht met de komst van Ruth Peetoom.”



Over Ruth Peetoom



Gerhardine Ruth Peetoom (Breda, 25 juli 1967) is sinds 2019 uitgever van het Friesch Dagblad. Daarvoor was zij onder andere ruim acht jaar landelijk CDA-voorzitter en vervulde ze meerdere functies als predikant. Zowel in de wetenschappelijke als maatschappelijke wereld vervulde ze voorheen meerdere functies als bestuurder of toezichthouder, meest recentelijk bij de Protestantse Theologische Universiteit en bij de Besturenraad / Verus.