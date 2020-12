Deeleconomie floreert door binnenlandse vakantiegangers

De huidige reisbeperkingen en onzekerheid als gevolg van de coronacrisis hebben grote impact op de vakantieplannen van Nederlanders. Het ziet er naar uit dat ook in 2021 massaal voor een vakantie in eigen land wordt gekozen. In de maanden juli, augustus en september gingen maar liefst 5,9 miljoen Nederlanders op vakantie in eigen land, een kwart meer dan een jaar eerder.



En die trend zet zich door. Dat verwachten de deelplatormen Barqo, Camptoo en SnappCar . Zij hebben sinds de COVID-maatregelen eerder dit jaar het aantal binnenlandse aanvragen flink zien stijgen.



De deelplatformen, waar huurders en verhuurders van respectievelijk boten, campers en caravans en auto’s met elkaar in contact worden gebracht, hebben in de afgelopen tijd met name veel Nederlandse gebruikers mogen verwelkomen op hun website. Ook voor 2021 zet die stijgende lijn voort, blijkt uit het toenemend aantal aanvragen die nu reeds binnenkomen voor het komende jaar. De platformen in de deeleconomie genereren daarmee voor commerciële partijen , maar juist ook voor particulieren verhuurders een bron van inkomsten.



Thijs Janssen, oprichter van Barqo: “Nederlanders nemen het zekere voor het onzekere, blijkt uit de bezoekersaantallen en het aantal aanvragen op onze website. Daarnaast hebben de warme zomer dagen natuurlijk ook invloed gehad op het succes. Beide ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat Barqo in het afgelopen zomerseizoen een stijging van 350% op binnenlandse vaarvakanties heeft gerealiseerd. Deze trend lijkt zich komende zomer door te zetten. Wie in 2021 een binnenlandse vaarvakantie wil boeken moet er vroeg bij zijn.”



Martijn Peeters, Oprichter van Camptoo: “Wij zagen een groei van mensen die in eigen land op vakantie zijn gegaan: waar vorig jaar 30% van de huurders in eigen land bleef was dat dit jaar 45%. In juni alleen al is een groei behaald van 222% in boekingen in Nederland, waarna we snel volgeboekt waren in de maanden juli en augustus. Uiteindelijk hebben dit jaar vele tienduizenden Nederlanders kunnen laten genieten van een camper- of caravanvakantie via Camptoo.



Erik Rutten, CEO van autodeelplatform SnappCar: “Mensen ontdekken de deelauto als alternatief voor het openbaar vervoer of voor het kopen van een eigen auto, zo blijkt uit onze cijfers: in de vakantieperiode zagen we 20% meer boekingen dan vorig jaar. Dat is mooi, want het draagt bij aan onze missie voor minder autobezit. Voor de corona-uitbraak stonden auto’s al gemiddeld 23 uur stil per dag. Met de vele thuiswerkers staan auto’s nog vaker geparkeerd. Met de 50.000 auto’s van onze leden kunnen wij een grote bijdrage leveren om mensen veilig van A naar B te laten gaan. De groei van autodelen zal komend jaar ongetwijfeld verder versnellen.”



