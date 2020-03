Jandino onthult line-up I Love Urban in AFAS Live

Jandino Asporaat maakt de volledige line-up bekend van zijn feest I Love Urban in Afas Live Amsterdam. Het nachtfeest barst los op zaterdag 30 mei met namen als Broederliefde, Rolf Sanchez, Freddy Moreira, Jonna Fraser en POKE. Zelf komt Jandino in actie als host van de avond.



'The party is here’, zo laat Jandino weten tijdens zijn eerste editie van I Love Urban in AFAS Live. Voor liefhebbers van Braziliaanse en Caribische invloeden is er een extra zaal. Daar klinkt opzwepende latin en Carribean muziek, verzorgd door het succesvolle Amsterdamse concept FAVELA.



Na meederee uitverkochte edities met meer dan 15.000 bezoekers in Rotterdam Ahoy komt I Love Urban eindelijk naar de landelijke hoofdstad. In Amsterdam is het aantal tickets beperkt : Er zijn 6.000 entreebewijzen beschikbaar voor de spectaculaire dansshows, entertainment, komedie, de hotste artiesten en deejays.



Kaartverkoop, meer edities van I Love Urban en meer informatie op www.iloveurban.com



Minimum leeftijd: 18 jaar. Afas Live Amsterdam 22.00-06.00 uur