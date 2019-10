Connect Holland neemt App specialist Appetite over

Appetite was één van de bedrijven onder de vlag van de Connext Digital Group. Vanaf 1 oktober is de app-specialist opgenomen als mobile team bij Connect Holland in Rotterdam. Een strategische zet van CEO Jeroen Soeterbroek.



Soeterbroek richtte begin dit jaar de Connext Digital Group op, waar Connect Holland onder valt: ‘Deze overname is een logische stap voor beide partijen. Appetite heeft hier de slagkracht om meer en nóg beter opdrachtgevers te bedienen. En Connect Holland vindt in hen de toegevoegde waarde van een échte specialist in mobile apps.’



Inspelen op mobile first



De overname van Appetite is een business take-over die onderdeel vormt van Soeterbroeks grotere visie op het geheel. ‘Als agency bedenkt Connect Holland samen met haar klanten nieuwe digitale oplossingen. Dat mobile daar een steeds grotere rol in speelt is evident. Daar wilde ik dus op inspelen.’



De besten in Nederland



Dankzij jarenlange ervaring behoort Appetite, opgericht door Harm-Jan Roskam, Wim Wakelkamp en Jort Berends, tot de besten in Nederland binnen hun vakgebied. Gespecialiseerd in mobile-strategy, -concept én -ontwikkeling. Harm-Jan Roskam: ‘We ontwikkelen mobiele producten die naadloos aansluiten bij de hoge eisen die moderne gebruikers stellen aan hun mobile experience. Wat betekent dat onze applicaties intuïtief werken én veilig zijn.’



Extra groeikansen



Behalve een welkome aanvulling op de kennis en kunde, ziet Roskam in de nieuwe constructie een heldere 1+1=3. ‘Door onderdeel te zijn van Connect Holland en elkaars netwerken te combineren creëren we groeikansen voor de gehele organisatie. Versterkt doordat we elkaars expertises goed aanvullen. Ook zie ik in Appetite een rol als aanjager van innovatie en experiment bij Connect Holland.’



Samengevat



De Connext Digital Group groeit dankzij deze strategische zet tot 70 medewerkers. En Connect Holland boekt vanaf 1 oktober terreinwinst als agency met een serieuze aanvulling op het gebied van mobile apps. Een extra team onder hetzelfde dak dat de expertise verbreedt, groeikansen helpt creëren én de innovatiecultuur versterkt. De naam blijft gelijk: welkom team Appetite!