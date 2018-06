Karin Bloemen en Mariska van Kolck betoveren Kasteel de Wittenburg

Wassenaar - Vrijdag 15 juni wisten cabaretière Karin Bloemen en musicalster Mariska van Kolck met hun zang en cabaret het publiek in Kasteel de Wittenburg in hun harten te sluiten. Prachtige songs ‘uit de oude doos’, komische anekdotes, fantastische parodie op bekende Nederlandse zangers en zangeressen; de diva’s zorgden voor een lach, een traan en wisten het publiek dansend, en zelfs op hun stoel, te krijgen.



Dit kasteelconcert werd georganiseerd door Kasteel de Wittenburg en Het Etiquette Bureau, een trainings - en advies bureau in (zakelijke )omgangsvormen dat gevestigd is op het landgoed. De gasten werden getrakteerd op amuses en hapjes van restaurant Sophie, dat onlangs haar deuren opende in Kasteel de Wittenburg. Het restaurant is vernoemd naar één van de eerste bewoners van het landgoed: Sophie Adrienne barones Sloet van Oldruitenborgh. Zij was getrouwd met Jonkheer Speelman. De afstammeling van Cornelis Speelman, de gouverneur-generaal van het voormalig Nederlands Oost-Indië, liet in het voorjaar van 1899 kasteel de Wittenburg bouwen.



Gasten



Directeur Ralf Meppelder en eigenaresse van Het Etiquette Bureau Anne-Marie van Leggelo verwelkomden hun gasten waaronder televisie kok Ramon Beuk, tassendesigner Omar Munie, Miss World Nederland 2018 Leonie Hesselink, oud-atlete Nelli Cooman, presentatrice Fabienne de Vries, topkapper Marc Lubach, ceo Dutch Global Media Francois -Léon van der Velden en (tv)hotelier Reim Reimers met heerlijke Champagne en amuses van het pas geopende restaurant Sophie op het prachtige terras aan de kasteelvijver.



Afterparty



Op de stijlvolle afterparty in de grote lounge van het kasteel konden de gasten genieten van de muziek van dj Miss Nicky en een gezellige meet en greet met de sterren van de avond.



Foto: Karin Bloemen, Ralf Meppelder, Mariska van Kolck, Anne-Marie van Leggelo



Fotograaf: Martin van Os