Kappers sneller bevoorraad door Kapperskorting.com

Eerste groothandel met Same Day Delivery en bestellen tot 23:59 uur







GROENLO - De grootste Nederlandse online hair & beauty groothandel Kapperskorting.com gaat kappers nog sneller bevoorraden.







Het bedrijf heeft als eerste in de branche Same Day Delivery ingevoerd, waarbij producten die voor 11.00 uur zijn besteld nog dezelfde dag worden geleverd. Daarnaast is de tijd tot wanneer kappers ’s avonds bestellingen kunnen plaatsen verlengd van 22.00 tot 23.59 uur. Die bestellingen worden de volgende dag thuis of in de salon bezorgd.



Voordelen



Het verruimen van de besteltijd heeft voor kappers verschillende voordelen. Zij zijn vaak de hele dag in de weer met klanten, terwijl ze hun hair- en beautyproduct soms snel nodig hebben. Met het toevoegen van deze extra dienst aan de huidige snelle levering speelt Kapperskorting.com in op de trend dat zijn klanten steeds later op de dag bestellen.



Same Day Delivery



Voor kappers die het product nog sneller nodig hebben dan verwacht is het voortaan mogelijk om producten dezelfde dag te bestellen en te ontvangen. Wie voor 11:00 uur bestelt ontvangt die bestelling diezelfde dag nog.



Kapperskorting.com merkt dat er steeds vaker klanten zijn die last-minute toch nog producten nodig hebben. Door middel van Same Day Delivery kan de online groothandel in die behoefte voorzien.



Deze service wordt aangeboden via Trunkrs. Klanten die meer willen weten over de verzendvoorwaarden, kunnen terecht op www.kapperskorting.com/verzending.



Over Kapperskorting.com



Kapperskorting.com is dé online groothandel in kappers- en beautyproducten voor Nederland en België. Met een assortiment van ruim 15.000 unieke producten en 200.000 producten van 150 verschillende merken op voorraad. Onder meer merken als Goldwell, L’Oréal, Schwarzkopf, Wella en Make-up Studio. Met scherpe prijzen, inspirerende blogs en een uitstekende professionele klantenservice met mensen uit het kappersvak, waarbij het sinds kort ook mogelijk is om 7 dagen per week telefonisch te bestellen.