Nieuwe dameskleedkamers VV Dwingeloo dankzij TVM foundation

Het succes van de Oranje Leeuwinnen en het vrouwenvoetbal in Nederland heeft overal gevolgen. Zo heeft de v.v. Dwingeloo dringend behoefte aan nieuwe kleedkamers. Namens de TVM foundation mocht CFRO van TVM verzekeringen en Foundation bestuurslid Dirk Jan Klein Essink een cheque van 5000 euro aanbieden als bijdrage aan de realisatie van de nieuwe kleedruimte.



De vv Dwingeloo en de rugbyvereniging Dwingeloo hebben een nijpend gebrek aan voldoende kleedruimten en door de aanbouw van 2 nieuwe kleedkamers komt er een structurele oplossing hiervoor. Dit is een noodzakelijke uitbreiding door het toenemende aantal leden en dan vooral bij de vrouwenafdeling. Vrouwenvoetbal wordt steeds populairder maar geeft ook andere verplichtingen aan de club en de organisatie daar omheen, zoals kleedkamers. De nieuwbouw kleedkamers zullen ook worden gebruikt door de plaatselijke rugby vereniging.



De voetbalvereniging Dwingeloo is de grootste club binnen de gemeente Westerveld en ook gelijk de meest duurzame vereniging. In 2017 heeft de vereniging LED verlichting aangeschaft en zijn er 60 zonnepanelen aangebracht op het tribune/kleedkamer gebouw. Met deze investering is een grote aanzet gegeven tot een energie neutraal sportpark. Ook bij de geplande uitbreiding van de kleedruimten zal er volop aandacht zijn voor duurzaamheid. De v.v. Dwingeloo vervult steeds meer een regiofunctie en is een voorbeeld voor vele clubs zoals meerdere malen al is gebleken.



TVM foundation



Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn, hun medewerkers en de medewerkers van de TVM groep kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting TVM foundation. Voor een bijdrage voor de 2 kleedkamers in Dwingeloo is er een aanmelding gekomen van Sjarno Waninge van TVM-relatie Sent Waninge in Hoogeveen. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven.



Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.