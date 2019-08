Anticonceptiecamper: gebruik voorbehoedsmiddelen studenten opkrikken

Zowel hbo-/wo-studenten als mbo-studenten vormen een risicogroep voor onbedoelde zwangerschap, blijkt uit een nadere analyse van het onderzoek Seks onder je 25e 2017 van Rutgers en Soa Aids Nederland. Op woensdag 14 augustus start de Anticonceptiecamper met een tour langs 13 steden om tijdens de introductiedagen voor wo-, hbo- en mbo-studenten voorlichting te geven over veilig vrijen.





Goed voorbereid het studentenleven in

Jongeren die gaan studeren doen nieuwe contacten op en gaan vaak ook seksuele contacten aan. Tijdens de introductiedagen krijgen ze informatie over alles wat voor hen van belang is als student. Het is een uitgelezen kans om ook voorlichting te geven over alle anticonceptiemethoden, zodat studenten zich tijdig en goed kunnen voorbereiden op seksuele contacten. De Anticonceptiecamper van Bayer trekt met een tentoonstelling over de geschiedenis van de anticonceptie veel publiek. Van oude Egyptische gebruiken, zoals een mengsel van honing en acacia-stekels in de vagina en een varkensblaas als condoom, tot de hedendaagse anticonceptiemethoden. Rutgers levert de voorlichtingsmaterialen over anticonceptie en Sense-verpleegkundigen van GGD’en beantwoorden vragen van studenten en delen condooms uit.



Niet altijd anticonceptie

Uit Seks onder je 25e 2017 blijkt dat bijna 5% van de mbo-vrouwen en bijna 2% van de hbo/wo-vrouwen te maken heeft gehad met een ongeplande zwangerschap. Studenten in het hbo/wo gebruikten met de laatste partner vaker altijd anticonceptie, namelijk 91% van de vrouwen en 85% van de mannen, versus 81% van de vrouwen en 72% van de mannen in het mbo. Meer dan twee derde van de vrouwen in zowel hbo/wo als mbo gebruikt als huidige anticonceptiemethode de pil, een deel daarvan in combinatie met het condoom. In het hbo/wo gebruikt 14% van de dames een spiraaltje. Dat is twee keer zo veel als onder jonge vrouwen in het mbo. De pleister, de ring, de prikpil en het hormoonstaafje worden maar weinig gebruikt.



Minder betrouwbare methoden

Met de laatste partner heeft 1 op de 5 hbo-/wo-studenten wel eens een onbetrouwbare methode toegepast als periodieke onthouding of terugtrekken. Van de mbo-studenten paste maar liefst ongeveer een derde wel eens zo’n ‘natuurlijke methode’ toe met de laatste partner.



Geen condoom bij onenightstand

Van de hbo- en wo-studenten die ervaring hebben met geslachtsgemeenschap, had 19% van de mannen en 14% van de vrouwen de laatste sekspartner een onenightstand. Dat geldt voor 24% van de mannen en 12% van de vrouwen op het mbo. Bij deze onenightstand gebruikte 41% van de mannen en 50% van de vrouwen op het hbo/wo echter geen condoom. Onder mbo-studenten was dat respectievelijk 40% en 38%. ‘Als je condooms bij je hebt, ben je uit op seks’, vindt ongeveer een derde van alle mannen én vrouwen in het mbo en hbo/wo.



Redenen om geen anticonceptie te gebruiken

Voor de seksueel ervaren hbo-, wo- en mbo-studentes die geen anticonceptie gebruiken is de belangrijkste reden dat ze de laatste tijd geen geslachtsgemeenschap meer hebben gehad. Eén op de 5 geeft (ook) als reden dat ze geen voorbehoedmiddelen wíl gebruiken. Ook een aantal geeft aan het niet te kunnen betalen.



Wel testen op soa

De soa-poli’s zien relatief veel hbo- en wo-studenten. Blijkbaar realiseren zij zich wel dat je risico loopt op een soa als je geen condoom gebruikt. Aangezien niet alle studenten een betrouwbare anticonceptiemethode gebruiken, biedt een soa-consult bij Sense een mooie kans voor een goed gesprek, bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van de verschillende anticonceptiemethoden en over het belang van Double Dutch: anticonceptie samen met een condoom. Maar ook hoe een soa te voorkomen en dat je als man nooit zeker bent of een vrouw een betrouwbare anticonceptiemethode gebruikt en of ze deze goed toepast.



De Anticonceptiecamper start op woensdag 14 augustus in Leiden. Vervolgens maakt hij een tour langs Nederlandse universiteiten, hogescholen en mbo’s in Utrecht, Maastricht, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Amsterdam, Den Bosch, Goes, Middelburg, Heerlen, Zwolle en Den Haag.