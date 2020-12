Europees Parlement: maak leidingwater in de horeca gratis

In restaurants, cafés en hotels moet drinkwater zoveel mogelijk gratis worden aangeboden. Dat vindt het Europarlement. Dinsdag werd een akkoord goedgekeurd om gezond en helder water uit de kraan in de hele Europese Unie aan te bieden. Niet alleen moet drinkwater in openbare gebouwen gratis worden, maar ook worden lidstaten aangespoord om de horeca te manen het kosteloos aan te bieden aan de klanten. In de Nederlandse horeca worden geregeld kosten gerekend voor kraanwater.



Niet alleen moet leidingwater op zoveel mogelijk plekken gratis worden, maar ook moet het in de hele EU zuiverder en gezonder worden. Dat staat in Right2Water, een actie die door 1,8 miljoen Europeanen werd ondertekend. Het Europees Parlement ging ermee aan de slag en heeft het nu in wetgeving gegoten. Daarmee is Right2Water het eerste succesvolle burgerinitiatief van de Europese Unie geworden.



Naast dat de landen drinkwater kosteloos of bijna voor niets moeten laten aanbieden in horeca en openbare gebouwen, moeten ze het water ook bereikbaarder maken voor Roma, Sinti en autochtone woonwagenbewoners. Andere kwetsbare groepen zoals daklozen en asielzoekers moeten eveneens betere voorzieningen krijgen tot kraanwater. Er komen ook strengere eisen die giftige stoffen zoals lood moeten tegengaan en er komt een speciale lijst met gevaarlijke stoffen zoals microplastics, geneesmiddelen en hormoon-ontregelende verbindingen. Die lijst moet er uiterlijk 2022 zijn en lidstaten moeten het water aan de hand daarvan gaan controleren.



Rob Rooken, Europarlementslid van de conservatieve fractie, is verheugd met deze Europese richtlijnen. ‘Het is goed dat er na twintig jaar een zeer degelijk pakket maatregelen ligt om onze drinkwatervoorziening toekomstbestendig te maken. De nieuwe wetgeving voorziet letterlijk in bescherming vanaf de bron. Verder komt het voorstel op de juiste wijze tegemoet aan de noodzaak om het gebruik van plastic flessen te verminderen,’ aldus Rooken, die schaduwrapporteur voor dit dossier is namens de Europarlementsgroep Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).



Volgens de Europese Commissie helpt het nieuwe drinkwaterbeleid bij het terugdringen van het aantal plastic flessen. Een lager verbruik van water in flessen kan Europese gezinnen jaarlijks meer dan 600 miljoen euro besparen, aldus de Commissie. Als mensen meer vertrouwen hebben in leidingwater en dus minder water in flessen kopen, dan draagt dat ook bij aan de vermindering van plastic afval. Zo kan er minder zwerfvuil in zee terechtkomen. Petflessen zijn een van de plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik die het vaakst worden gevonden op de Europese stranden.