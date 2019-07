Cultuurweekend Den Haag: draaikolk van muziek, dans en theater

PERSBERICHT



9 juli 2019



Van 6 t/m 8 september 2019 vinden het Embassy Festival en UIT Festival Den Haag plaats. De twee festivals zorgen een weekend lang voor een diversiteit aan voorstellingen op het gebied van theater, dans, performances en muziek. UIT Festival Den Haag biedt op het Lange Voorhout en in culturele instellingen een preview op het cultuurseizoen 2019-2020. Tijdens het Embassy Festival op het Lange Voorhout presenteren zo’n zeventig landen een culturele wereldreis met dans, muziek (pop en klassiek), performances en authentieke hapjes en drankjes. Tezamen vormen Embassy Festival en UIT Festival het cultuurweekend.



Op vrijdagavond 17.00 uur vindt de kick-off van het Embassy Festival plaats op het Lange Voorhout met twee podia. Verwacht onder meer het uitbundig swingende London Afrobeat Collective (ENG), klarinetvirtuoos Cüneyt Sepetçi (TUR), verrassingsacts en uiteraard food & drinks.



Tegelijkertijd gaat UIT Festival Den Haag van start met UIT in de Wijk, een programma van theaters en bibliotheken die cultuur in zeven Haagse stadsdelen een podium bieden. Elk Cultuuranker heeft een eigen programma met als verbindend element artiesten zoals Crosstown (dans) en Karsu (muziek) die langs de verschillende ankers trekken. Ook Paard opent haar deuren op deze eerste avond van het UIT Festival met Paard van Stal.



CULTURELE WERELDREIS TIJDENS EMBASSY FESTIVAL



Op zaterdag 7 september om 12.00 uur barst het Embassy Festival in volle omvang los. Het Lange Voorhout wordt omgetoverd tot een plek waar de internationale allure van Den Haag feilloos wordt weerspiegeld. Door de handen met ambassades ineen te slaan ontsluit het Embassy Festival de culturele rijkdom van dit jaar zo’n zeventig landen en brengt deze naar het Lange Voorhout. Het resultaat is een hele dag gevuld met dans en muziek; de universele taal die mensen met elkaar verbindt.



Er is een levendig aanbod op vier podia. Het Embassy Festival presenteert hier een melting pot met muziek van pop tot klassiek, een wereldmix van dans en theater, divers aanbod van culturele instellingen en een Kids Compound voor de jongste bezoekers. Een kleine greep uit het programma; Faraj Suleiman (Palestijnse pianist/componist), Kristin Mulders (mezzo-sopraan uit Noorwegen) en Lady Bazaar (Zwitserse soul-hiphop sensatie). De International Market vormt het verbindende element tussen de verschillende podia. Op deze markt draaien de smaakpapillen overuren door tal van traditionele hapjes en drankjes die zowel op authentieke wijze vers worden bereid, of van heinde en verre worden ingevlogen.



A MILI EN NANA FOFIE OP UIT NACHT



Het Embassy Festival vloeit om 20.00 uur over in de tweede dag van UIT Festival Den Haag; de speciale UIT Nacht. Het hart van de UIT Nacht is te vinden op het Lange Voorhout waar een urban programma met onder meer A Mili en Nana Fofie furore maakt. Ook sluiten podia en theaters in het centrum van Den Haag aan. Van concerten in de Nieuwe Kerk tot een buitenbios (filmvertoning: Lola Rennt) van Filmhuis Den Haag; voor iedere festivalganger is er een passend, verfrissend en divers aanbod. Zo biedt Korzo een programma met alle mogelijke vormen van dans, heeft Diligentia in samenwerking met GUAP een urban avond en laat Het Nationale Theater in de Koninklijke Schouwburg een exclusieve preview zien van eigen productie The Children, de nieuwe voorstelling van Eric de Vroedt.



UIT FESTIVAL DEN HAAG MET UITGEBREIDE CULTUURMARKT



Op zondag 8 september is het tijd voor de derde dag van UIT FESTIVAL DEN HAAG. Op de Cultuurmarkt op het Lange Voorhout presenteren honderd culturele instellingen zich aan het publiek. Flaneren over één van de mooiste stukjes Den Haag, heerlijk eten en drinken, voordelig tickets scoren bij de theaters en natuurlijk volop voorstellingen op de vijf podia en bij de instellingen. Een greep uit het aanbod: Farbod (cabaret), Zuco 103, Ruben Hein, Swingin’in New Orleans van The Legends ft. Michael Varekamp en een speciaal programma van 30 Jaar Ooievaarspas.



________________________________________________________



EMBASSY FESTIVAL: TWEEDAAGSE CULTURELE WERELDREIS



Vrijdag 6 september | 17.00 - 23.00 uur: Programma op twee podia | Bites & Drinks



Zaterdag 7 september | 12.00 - 20.00 uur: International Market, Classical Stage, Contemporary Stage, Container Stage, Creative Arena, Kids Compound



LANGE VOORHOUT, DEN HAAG | GRATIS | WEBSITE: EMBASSYFESTIVAL.COM



UIT FESTIVAL DEN HAAG: DE TRAILER VAN JOUW CULTUURSEIZOEN



Vrijdagavond 6 september | v.a. 17.00 uur: UIT in de Wijk en Paard Van Stal



Zaterdag 7 september | v.a. 20.00 uur: UIT Nacht Lange Voorhout & previews in culturele instellingen



Zondag 8 september| 12.00 - 18.00 uur: Lange Voorhout Cultuurmarkt en 5 podia / previews in culturele instellingen



LANGE VOORHOUT, CULTURELE INSTELLINGEN, DEN HAAG | GRATIS | WEBSITE: HTTPS://UITFESTIVALDENHAAG.NL