Ondernemers houden Europa aan het werk met platform RedFix

Een groep Nederlandse en Belgische ondernemers heeft samen het online platform RedFix opgericht om zelfstandigen, freelancers en werkgevers in Europa snel aan elkaar te koppelen. Zo blijven beiden aan het werk tijdens en na de coronacrisis. Na een succesvolle start in Nederland is het platform nu ook gelanceerd in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Italië.



RedFix matcht zelfstandigen met zakelijke opdrachtgevers die hun opdrachten plaatsen. Het platform focust met name op de bouw, zorg, logistiek, techniek en agrarische sector. Omdat zowel bedrijven als freelancers en zelfstandigen het moeilijk hebben in coronatijd, is de dienst gratis en worden er ook geen bemiddelingskosten in rekening gebracht. Op deze manier wil het platform zelfstandigen en werkgevers een hoopvolle blik op de toekomst bieden. ,,Vele honderdduizenden hardwerkende zelfstandigen, werknemers en werkgevers zitten financieel in de knel. Daarom willen we dat ze elkaar nu en vooral straks gemakkelijk vinden, als zaken weer op gang gaan komen. Zo kunnen we daar waar kansen liggen het herstel bespoedigen en werkgelegenheid invullen”, zegt ondernemer en initiatiefnemer Gerard van der Horst van RedFix.



Aan het platform is sinds 2019 gebouwd. RedFix is opgericht door ondernemers met activiteiten in vastgoed, projectontwikkeling, motorsport en IT services, die dagelijks in de praktijk ervaren hoe lastig het is om goede vakmensen voor een job te vinden. Als dat al lukt moeten ze hoge opslagen betalen voor bemiddelaars of wordt het uurloon van vakmensen afgeroomd door detacheringsbedrijven. Vanuit die ervaring zijn ze RedFix gestart. Het platform rekent geen opslagen en toeslagen voor de bemiddeling van vakmensen.



Bedrijven kunnen zich inschrijven en hun project aanmelden. Zelfstandigen kunnen in hun profiel hun beroep, minimale uurtarief en beschikbaarheid invullen. Daarna zoekt Redfix naar de juiste match: de juiste zelfstandigen voor bedrijven of de juiste opdracht voor zelfstandigen. De website is in het eerste kwartaal van dit jaar gestart in Nederland en is nu in heel Europa live gegaan. In België via www.Red-Fix.be. De bijbehorende app (te downloaden in Google Play of App Store) is beschikbaar in 27 talen.



Oorspronkelijk was het de bedoeling dat opdrachtgevers een vast jaarlijks bedrag van 695 euro zouden betalen en freelancers hooguit enkele euro’s per jaar. De bemiddeling zelf was al gratis; het platform rekent geen afdracht per gewerkt uur of andere toeslagen. Zo gaat 100 procent van de verdiensten rechtstreeks naar de zelfstandige. In coronatijd is RedFix nu helemaal gratis. Alle kosten voor de uitrol van het platform neemt Van der Horst voor zijn rekening. ,,Ik ging dit toch al doen, alleen nu zonder dat er inkomsten tegenover staan. Over een jaar of zo zien we wel verder, maar nu denkt het RedFix team dat we een verschil kunnen maken om Europa draaiende te houden”, zegt hij.