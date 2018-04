W Amsterdam heeft Het Mooiste Toilet van Nederland

AMSTERDAM 18 april 2018



Het W Amsterdam hotel mag zich de trotse eigenaar noemen van ‘Het mooiste toilet van Nederland’. De deskundige jury van 123toilet.nl koos uit 64 verschillende inzendingen dit toilet als winnaar en vond het toilet met recht ‘een ware belevenis’. De winnaar werd geprezen door de uitzonderlijke combinatie van design, beleving, overzicht en hygiëne.



Een omweg waard



Jurylid Michael Bartelet: “Dit is de terechte winnaar van De Gouden Kraan. Nu het weer beter gaat met Nederland lijkt er meteen ook meer aandacht gegeven te worden aan wat vaak doorgaat voor ‘het kleinste kamertje’. En terecht, want waarom zou je je restaurant alle aandacht geven om juist deze ruimte – die iedereen wel een keer bezoekt – als het ware te vergeten. Met de toiletten kun je juist indruk maken door met een afwijkend of origineel concept te komen. Ze kunnen het onderwerp van gesprek worden en een positieve uitstraling hebben op de totale beleving. Uiteindelijk valt onze keuze op een toilet waar je als het ware een blokje voor om loopt.”



Meest gefotografeerd



General manager van W Amsterdam, Igor Buercher; “Ik ben verheugd met deze prijs. De toiletten in de bar hebben inderdaad evenveel aandacht gekregen als de rest van ons hotel, met een fantastisch resultaat. Wij krijgen veel positieve respons op de toiletten van onze gasten. Het is een van de meest gefotografeerde plekken in ons hotel, zo zien wij terug op social media.



Universum van glinsterende Amsterdamse ramen



Verantwoordelijke voor het design van de winnende toiletruimte is architectenbureau Baranowitz + Kronenberg. Alon Baranowitz toont zich aangenaam verrast door de toekenning van de prijs en licht de gedachte achter de inrichting van de ruimte graag toe: “De openbare toiletten riepen een claustrofobisch gevoel op vanwege het vrij lage plafond. We hebben dit kunnen voorkomen door een meeslepende ervaring te bewerkstelligen die de fysieke grenzen van de ruimte overstijgt. We creëerden een haast grenzeloze ruimtelijke ervaring, geïnspireerd door de 17e-eeuwse grachtenpanden, met 's avonds hun prachtige verlichte ramen”.



Eerdere winnaars van deze prijs waren Hotel-restaurant Villa Ruimzicht (Doetinchem), Restaurant Fred (Rotterdam) en The College Hotel (Amsterdam).



Het Mooiste toilet van Nederland is een initiatief van 123toilet.nl, de markt leidende online groothandel in schoonmaakartikelen. De jury bestaat uit: Michael Bartelet (123toilet.nl), Sander Ekhart (MTS-Euro Products), Rico Gerardu (SPHINX Geberit ), Remco Knoester (ecBase), Jetze Paulusma (De Staat van Creatie) en Pieter J. Bogaers (BijzondereRestaurants.nl).