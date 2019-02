Vier op de vijf jongeren rijden weleens te hard

Meer dan vier op de vijf jongeren rijden weleens met de auto te hard. Twee op de vijf jongeren rijden op alle onderzochte wegen te hard. Dit blijkt uit onderzoek dat Stichting TeamAlert heeft laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. Meerijden met de rest van het verkeer en om op tijd te komen zijn de belangrijkste redenen om te hard te rijden.



De jongeren zijn vier soorten wegen, twee binnen en twee buiten de bebouwde kom, voorgelegd en aan hen is gevraagd hoe hard ze hier rijden. Hieruit bleek dat 86% weleens te hard rijdt. 39% rijdt weleens te hard op alle voorgelegde wegen. Wel vinden negen op de tien jongeren verkeersveiligheid belangrijk, maar het merendeel van de jongeren vindt dat tot en met 10 km/u harder rijden dan de maximaal toegestane snelheid op een 80 km/u weg en de snelweg veilig verkeersgedrag is.



Motieven om te hard te rijden



Meerijden met de rest van het verkeer (61%) en op tijd komen (36%) zijn de belangrijkste redenen om te hard te rijden. Meer dan de helft (54%) van de jongeren rijdt onbewust weleens te hard. Daarnaast is er een kleine groep riskante racers. Hun motieven zijn onderzocht door TeamAlert door middel van focusgroepen. Zij rijden te hard, omdat dit bij hun persoonlijkheid hoort, het hun een goed gevoel geeft, ze het gevoel hebben dat hun sociale omgeving dit verwacht of omdat de omstandigheden op de weg dit uitlokken.



Gevaar te hard rijden



Te hard rijden brengt veel risico’s met zich mee. De impact bij een botsing met hogere snelheid is groter. Daarnaast is de remweg langer en is er minder tijd om te reageren op verkeerssituaties. Naar schatting ontstaat een derde van de ongelukken (mede) door te hard rijden. Daarnaast hebben beginnende bestuurders door gebrek aan rijervaring en risicogedrag vijf keer meer kans op een ongeluk dan automobilisten tussen de 30 en 59 jaar (SWOV, 2016). TeamAlert liet dit onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen waarom jongeren te hard rijden, zodat interventies hier op aangepast kunnen worden.



Over het onderzoek



Het kwantitatieve onderzoek is in november en december 2018 uitgevoerd onder jongeren van 18 t/m 24 jaar met een autorijbewijs. In totaal hebben 329 jongeren de vragenlijst helemaal ingevuld. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.



Het beeldmateriaal en het onderzoek zijn te vinden en te downloaden bij dit bericht op https://www.perssupport.nl/persberichten . Het beeldmateriaal is rechtenvrij.



TeamAlert is een jongerenorganisatie die zich bezighoudt met jongeren en risicogedrag. Vanuit die visie richt TeamAlert zich op uiteenlopende relevante maatschappelijke thema’s die jongeren aangaan, zoals verkeersveiligheid, een gezonde leefstijl en slim omgaan met geld.



Meer informatie: https://teamalert.nl/