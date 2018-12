Mastercard haalt €77.000,- op voor World Food Programme met diner

AMSTERDAM – Op 3 december vond het Mastercard Nederland liefdadigheidsdiner voor het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties plaats. De avond werd georganiseerd door restaurantgids Gault&Millau, onder leiding van Godfried van der Lugt en gepresenteerd door Katja Schuurman. Tijdens het diner bracht Mastercard Nederland verschillende werelden bij elkaar om een belangrijk thema op de kaart te zetten: voedselhulp aan kinderen in ontwikkelingslanden. Voor dat doel wil Mastercard door middel van een veiling en loterij én een social media actie met Katja Schuurman geld inzamelen voor 1 miljoen schoolmaaltijden.

De avond volgde op de lancering van de nieuwe Gault&Millau gids 2019, die werd gevierd met de top van de Nederlandse gastronomie in de Kromhouthal in Amsterdam. Onno Kokmeijer (Ciel Blue, Amsterdam) ontving de Mastercard award voor Chef van het Jaar. Jim de Jong (Restaurant De Jong, Rotterdam) is Jonge Topchef van het Jaar en Marleen Brouwer (De Loohoeve, Schoonloo) werd benoemd tot Gastvrouw van het Jaar. Samen met een aantal van de andere prijswinnaars bereidden zij een viergangendiner voor de gasten van het Mastercard liefdadigheidsdiner voor het WFP.

Onder leiding van Katja Schuurman konden aanwezigen bieden op priceless ervaringen tijdens de veiling en maakten ze kans op prijzen in een loterij. Dit leverde een bedrag van €38.500 op. Na een verdubbeling van dit bedrag door Mastercard staat de tussenstand op €77.000. Om de avond extra kracht bij te zetten is er ook een social media actie gestart. In de periode 29 november tot 10 december 2018 levert elke like of share van een post van Katja Schuurman over deze actie één euro op voor WFP. Online meebieden op de Mastercard WFPveilingpagina kan ook nog steeds tot 10 december, waarbij Mastercard tot die tijd elke ingezamelde euro verdubbelt.

Vorig jaar voorzag het World Food Programme meer dan 18 miljoen kinderen van schoolmaaltijden, waaraan Mastercard jaarlijks wereldwijd een bijdrage levert van 100 miljoen schoolmaaltijden. Voor elke ingezamelde euro krijgt een kind 5 schoolmaaltijden. Het uiteindelijke streefdoel van het Mastercard Nederland liefdadigheidsdiner is om lokaal € 200.000 op te halen met de veiling, loterij en social media actie oftewel 1 miljoen schoolmaaltijden.

Arjan Bol, Country Manager Mastercard Nederland: “We zijn blij dat we door in te zamelen en te doneren, bij kunnen dragen aan een betere toekomst van kinderen in ontwikkelingslanden. Maar alleen doneren is onvoldoende voor een merk met onze communicatiekracht. Daarom zetten we ook onze communicatiemiddelen in om dit belangrijke maatschappelijke thema te agenderen.”

Katja Schuurman: “Net als Mastercard vind ik het belangrijk bij te dragen aan een betere toekomst voor kinderen in ontwikkelingslanden. Door hen schoolmaaltijden te bieden, stimuleren we ze om naar school te gaan en zichzelf te ontwikkelen om uiteindelijk financieel onafhankelijk te worden”.

Voor meer informatie zie actievoorwaarden en de Mastercard WFP veilingpagina.

