50Plus IT gaat verder onder de naam PlusIT

Omdat zij meer de nadruk willen leggen op ervaring dan op leeftijd hebben ze hun naam veranderd. Het is gebleken dat mede omdat de vijftiger de nieuwe dertiger is geworden veel ervaren automatiseerders zich niet gelukkig voelen bij de naam 50plus.



Verder twijfelden veel potentiële medewerkers of ze met 40+ ook mochten solliciteren. Bovendien bleek dat veel potentiële klanten en zelfs de overheid nog niet klaar zijn om de 50plussers te omarmen zoals de politiek voor ogen heeft.



Overigens er verandert niets aan de visie en doelstellingen. De belangrijkste doelstelling is nog steeds; aan te tonen wat de meerwaarde is van de "oudere" ervaren medewerker.



En ook een samenwerking met de klanten ten einde een concrete invulling te geven aan hun “Social Return on Investment”(SROI) blijft een van de speerpunten van PlusIT.