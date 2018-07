Nationaal Fonds Kinderhulp deelt Zomerpretpakketten uit



Directeuren Kinderhulp en Nibud benadrukken het belang van échte zomerpret voor kinderen die opgroeien in armoede



Kaatsheuvel, 10 juli 2018 – 50 grote rugzakken vól met zomerpret gingen vandaag de Efteling in. Hun nieuwe eigenaren: kinderen in de basisschoolleeftijd die opgroeien in armoede. In Nederland gaat dat om 1 op de 9 kinderen, dat zijn er 398.000 en 71% van hen gaat nooit op vakantie. Waar vrienden en buurtgenootjes in de zomer genieten van dagjes weg of fijne vakanties, is de vakantie voor hen verre van een feest. Er is geen geld. Soms zelfs niet voor een ijsje... Vandaag ontvingen 50, van de in totaal 2.000, kinderen een Zomerpretpakket namens Nationaal Fonds Kinderhulp. Een pakket boordevol zomeravonturen. De eer om ze uit te delen was natuurlijk aan Kinderhulp-directeur Jan Wezendonk en daar keken alle kinderen reikhalzend naar uit. Het feest was natuurlijk pas echt compleet toen zij alle 50 een heerlijke dag het park in mochten, samen met hun ouders en broers en zussen.



Grote vraag naar Zomerpretpakketten



Vorig jaar startte Nationaal Fonds Kinderhulp met het uitdelen van 300 Zomerpretpakketten. Dat was een enorm groot succes. Dus toen eerder dit jaar een prachtige bijdrage vanuit de VriendenLoterij werd toegezegd, werd voor deze zomer ingezet op maar liefst 2.000 rugzakken vol zomerpret. ‘Dat we dit jaar ook daadwerkelijk 2.000 pakketten uit kunnen delen is voor ons een absolute mijlpaal,’ vertelt Jan Wezendonk, directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp. “Ambitieus, maar helaas ook erg nodig,” vult Nibud-directeur Gerjoke Wilmink, hem aan. “Want ondanks dat de economie hoogtij viert, geven de uitkomsten van onze Vakantiegeldenquête aan dat een groter deel van de Nederlanders dan vorig jaar, vakantie te duur vindt en daarom niet gaat.’ Niet alleen dankzij de VriendenLoterij, maar ook dankzij vele donateurs, sponsoren en vrijwilligers konden er zoveel Zomerpretpakketten gevuld worden. Een Zomerpretpakket is een stevige rugzak boordevol leuke spullen; een waterpistool, een voetbal en alle benodigdheden voor een dagje waterpret, zoals een zwembril, bonnen voor zwemkleding, een badlaken én zonnebrand, maar ook stoepkrijt, spelletjes en boeken. En daar blijft het niet bij! Ook entreekaartjes, inclusief vervoer, voor een dagje Burgers Zoo, de bioscoop én de Efteling zitten er in. Aan alles is gedacht!



Kinderen met volwassen zorgen



Kinderen die opgroeien in armoede hebben vaak volwassen zorgen. En dat zou niet zo moeten zijn. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt deze kinderen. Bijvoorbeeld door een dagje uit in de zomervakantie mogelijk te maken of met een Zomerpretpakket. Daarmee kunnen ook deze kinderen delen in de vakantiepret, na de vakantie mooie vakantieverhalen op school vertellen en voelen ze zich niet meer buiten gesloten. Het zijn vaak de simpele dingen die een groot verschil. Denk aan zwemlessen, een fiets of een bijdrage aan een opleiding. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat ieder kind een mooie toekomst verdient.