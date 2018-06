Staples Solutions bevestigt gesprekken verkoop Nederlandse winkels

Staples Solutions B.V. (“Staples Solutions”) bevestigt in gesprek te zijn met een andere partij rondom de verkoop van de Nederlandse winkels. “Ons belangrijkste doel is om de best mogelijke kansen en omstandigheden te creëren voor ons getalenteerde retailteam in Nederland en om te blijven voldoen aan de vraag van onze klanten”, aldus Dolph Westerbos, CEO van Staples Solutions. “Soms bevinden de beste oplossingen voor onze klanten en medewerkers zich niet binnen onze organisatie, dat is de reden dat wij momenteel gesprekken voeren. Wij zijn toegewijd om de beste ondersteuning en oplossingen te blijven bieden aan onze klanten.”

Over Staples Solutions



Staples Solutions is de toonaangevende leverancier van kantoorproducten, services en oplossingen voor kleine, middelgrote en grote bedrijven in Europa. Dankzij het geïntegreerde aanbod is Staples Solutions de partner bij uitstek voor uiteenlopende kantoorbehoeften van vandaag en in de toekomst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en het bedrijf is actief in 17 landen in Europa. Meer informatie over Staples Solutions is te vinden op http://www.staples.eu/.