Hollandse Nieuwe 2019 veiling eerste vaatje op 11 juni

De start van het nieuwe seizoen van de ‘Hollandse Nieuwe’ vindt dit jaar plaats op woensdag 12 juni. Vanaf deze dag zal de Hollandse Nieuwe, vangst 2019, weer overal verkrijgbaar zijn. Daags ervoor, op dinsdag 11 juni, organiseert het Nederlands Visbureau de traditionele veiling van het eerste vaatje haring, waarmee het seizoen officieel wordt ingeluid. De opbrengst van de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat dit keer naar Villa Pardoes.

Ieder jaar organiseert het Nederlands Visbureau in Scheveningen de veiling van het eerste vaatje en gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Villa Pardoes. Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind tussen de vier en twaalf jaar.

‘Wij zien graag dat de opbrengst van de jaarlijkse veiling voor een tastbaar Hollands doel wordt bestemd’, aldus Agnes Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau. ‘Natuurlijk hopen we ook dit keer weer op een mooie opbrengst omzo veel mogelijk gezinnen een geweldige vakantieweek te kunnen bieden. Met ambassadeurs als Beau van Erven Dorens in de rol van veilingmeester en Mariska van Kolck die de presentatie op zich neemt, heb ik veel vertrouwen in een ‘vet’ evenement met een ‘vet’ resultaat.

Olaf Jungerius van Villa Pardoes: “We bieden zeer zieke kinderen én hun gezin geheel gratis een onvergetelijke vakantie. Wekelijks verwelkomen we 12 gezinnen en het is fantastisch om te zien hoe de kinderen al heel snel beste maatjes worden. Eén van onze huisjes draagt de naam ‘Zeeschat’, wat ik wel toepasselijk vind voor de Hollandse Nieuwe, welke we toch allemaal als dé Hollandse schat van alle vissoorten beschouwen. We hopen dat de bieders bij deze veiling gul bieden, zodat huisje Zeeschat het komend jaar kan worden geadopteerd door dit geweldige haring evenement.”

Beeldmateriaal haring: zie https://www.flickr.com/photos/beeldbank_visbureau