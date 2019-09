Vrouw tot haar nek in plas: schikking met waterbedrijf

Als ze iets verder in het midden van het trottoir had gelopen, was ze subiet kopje-onder gegaan. Nu kon een vrouw uit Schiedam zich nog net aan de stoeprand vastklemmen, toen opeens de grond onder haar voeten verdween en zij tot de nek toe in een enorm gat met water verdween.



Het gebeurde al op 5 februari, maar haar natte avontuur is de 53-jarige Leyla Karakus niet in de koude kleren gaan zitten. Ze heeft letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam ingeschakeld om verhaal te halen bij waterleidingmaatschappij Evides, verantwoordelijk voor het waterballet. Die heeft inmiddels een financiële schikking getroffen, en via haar verzekeraar ruim 4.000 euro uitgekeerd.



De waterleiding was die middag gesprongen in de Burgemeester Gijsenlaan in Schiedam. Evides was aan het werk het lek te repareren, maar had de straat daarvoor niet afgezet. Straat en stoep stonden beide vrijwel blank, dus zochten mevrouw Karakus en haar vriendin een beloopbare route, op weg naar de thuishulp in diezelfde straat. De vriendin redde het met alleen wat natte schoenen, mevrouw zelf viel plotseling compleet door het trottoir heen toen de stoeptegels het begaven. Ze kwam tot haar keel en nek in het water en de modder terecht, en kon zich ternauwernood aan de stoeprand vastklemmen.



“Ik schrok me kapot,” vertelt het slachtoffer, “je weet niet wat je overkomt. Ik kon alleen maar roepen ‘Help! Help! Help!’ Die waterleidingwerkers deden niets, mijn vriendin en twee andere mensen hebben me uiteindelijk uit het gat weten te trekken. Ik wist echt niet of ik dood of levend was. Niet normaal dat zoiets ook in Nederland gebeuren kan!”



Op de lokale nieuwssite Schiedam24 werd het gebeuren eufemistisch omschreven als ‘een nat pak voor een voetganger die een gat in de straat over het hoofd zag’, compleet met een door Toezicht & Handhaving verstrekte foto waarop de watermassa keurig met pylonen afgezet is. “Maar zo zag het er toen dus absoluut niet uit”, herinnert het slachtoffer zich nog wel: “Er was niks afgezet, en waar ik liep, langs de rand, leek het eerst nog tenminste enigszins droog. Godzijdank liep ik niet verder in het midden, dan had ik me niet eens meer vast kunnen klemmen en was ik geheid onder gegaan.”



Het door haar ingeschakelde letselschadebureau JBL&G heeft waterleidingmaatschappij Evides meteen aansprakelijk gesteld voor de narigheid, en schadevergoeding en smartengeld geclaimd. Doordat het slachtoffer in haar natte vuile goed ongeveer een half uur buiten op straat heeft moeten wachten, met een temperatuur van rond het vriespunt, heeft ze onder meer last van haar longen gekregen. Ook kreeg ze door de val pijn in haar rug, nek en borst, zaten de schrik en de angst er flink in, en sliep ze ook weken later nog steeds slecht. Haar schoenen, kleren, jas, tas en telefoon zijn door de modder geruïneerd. Een ambulance had de politie niet nodig gevonden, na dat halve uur wachten is ze ten slotte door agenten thuisgebracht. Hun enige advies, aldus mevrouw: “Zo, ga nou maar effe lekker douchen.”



Axa Corporate Solutions, de verzekeraar van Evides, heeft onlangs in totaal ruim 4.200 euro uitgekeerd aan het slachtoffer. Bijna de helft daarvan was smartengeld voor de doorstane ellende, de andere helft een vergoeding voor medische kosten, reiskosten, mantelzorg, huishoudelijke hulp en materiële schade.