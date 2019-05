Leden FNV Catering stellen ultimatum aan werkgevers

FNV Catering heeft een ultimatum gesteld aan werkgeversvereniging VENECA. De werkgevers blijven vasthouden aan een loonruimte van 1,25% voor een cao van 1 jaar. Deze loonruimte is onacceptabel voor de leden en daarom stellen zij nu een ultimatum. FNV Catering stelt VENECA in de gelegenheid om vóór 13 mei 2019 akkoord te gaan met het ultimatum.



Actiedagen



De komende weken worden er op verschillende bedrijfscateringlocaties door heel Nederland ludieke actiedagen georganiseerd om aandacht te vragen voor betere arbeidsvoorwaarden voor cateringmedewerkers.



De belangrijkste voorstellen van FNV Catering



-Een loonsverhoging van 5% op de feitelijke lonen per 1 april 2019 met een bodem van € 100,- bruto per maand.



-Per 1 april 2019 een verhoging van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,15 naar netto € 0,19 per kilometer voor alle gereisde kilometers (zonder maximum).



-Afspraken maken over een 80-90-100% regeling of een afgeleide hiervan, zodat medewerkers het werk langer volhouden.





Andere sectoren verdienen meer per uur



Uit een vergelijking van de uurlonen in de eerste drie loonschalen met een aantal andere sectoren blijkt dat het uurloon in de catering cao vele malen lager ligt.



Sector / Gemiddeld uurloon t.o.v. catering



Hoveniers cao +10,67%



Supermarkten cao +5,87%



Schoonmaak cao +4,70%



Particuliere beveiliging cao +8,3%



Over FNV Catering



FNV Catering is de grootste vakbond voor medewerkers in de catering. FNV Catering behartigt de collectieve belangen voor cateringmedewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De cao geldt voor ca. 18.000 medewerkers in de contractcatering.