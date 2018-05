Schone Avond4daagsen: 185.000 deelnemers houden route schoon

In deze periode gaan weer ruim een half miljoen kinderen vier dagen op pad tijdens de Avond4daagse. Een oer-Hollandse traditie met elke dag een feestje! Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Supporter van Schoon trekken dit jaar voor het eerst samen op om er ook een schoon feestje van te maken. 185.000 lopers in 170 gemeenten gaan (zwerf)afval te lijf. In Zoetermeer lopen leerlingen en ouders met Supporter van Schoon-afvalzakken om de route schoon te houden. Zo is de Avond4daagse voor iedereen een schoon feestje.



Het grote aantal deelnemende Schone Avond4daagsen laat zien dat het thema leeft in de maatschappij. Het is belangrijk om kinderen en hun ouders te laten ervaren dat het de normaalste zaak is dat je je eigen afval onderweg meeneemt of weggooit op de juiste plek. Deze maanden is dat extra belangrijk omdat veel gezinnen er in de vakanties weer op uit trekken.



Meer informatie over (Schone) Avond4daagse



Meer over de Avond4daagse lees je op www.avond4daagse.nl. Kijk voor een lijst van deelnemende organisaties aan de actie Schone Avond4daagse op: http://www.avond4daagse.nl/deelnemen/schone-avond4daagse. Op http://www.schoneavond4daagse.nlvind je de scholenquiz, het Schone Avond4daagselied, de promotiefilm en de ouderflyer.



Voor meer informatie kun je contact opnemen met:



· Sil Sanders, projectleider Avond4daagse (KWBN): 06 – 36 31 98 29 of s.sanders@kwbn.nl



· Myra Bikker, projectleider Schone Avond4daagse Stichting Nederland Schoon: 06-11387548 of mbikker@nederlandschoon.nl