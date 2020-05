EMBARGO TOT WOENSDAG 6 MEI 2020, 21.45 UUR



corona lijkt huizenmarkt niet te raken:



NVM: woningmarkt wordt gezonder



Er worden nog steeds meer woningen te koop gezet en verkocht als in de weken voor de crisis. Het aantal te koop gezette woningen tijdens de intelligente lockdown ligt ruim 3% hoger dan een jaar geleden. Dit blijkt uit recente cijfers van NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs). “Makelaars merken dat de markt gezonder wordt, stabieler, en dat is goed”, aldus voorzitter Onno Hoes.



“Er is minder druk op de markt en dat biedt kansen voor bijvoorbeeld starters die te maken hebben met veel concurrentie”, aldus Hoes. Even voor de coronacrisis waren er al tekenen die zouden kunnen zorgen voor een evenwichtigere woningmarkt. Zo is de markt in Amsterdam, vooral veroorzaakt door de hoge prijsniveaus, inmiddels ruimer dan in bijvoorbeeld Groningen. Verwachte maatregelen zoals het beperken van AirBnB of het invoeren van een zelfbewoningsplicht hangen boven de markt, en kunnen mogelijk ertoe leiden dat beleggers een pas op de plaats maken.



Regionale (prijs)verschillen



Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen: “Ook uit de cijfers van Funda blijkt dat mensen nog steeds zeer geïnteresseerd zijn in een nieuw huis. Alleen al in de afgelopen week waren er ruim 30% meer contactverzoeken richting makelaars – variërend van bezichtigingsaanvragen tot telefoongesprekken - dan in dezelfde periode vorig jaar”.



In de weken van de coronacrisis werden er in de prijsklasse tussen 300 en 400 duizend euro per week gemiddeld ruim 5% meer woningen verkocht dan in de weken daarvoor. Terwijl in de uiterste klassen (woningen tot 150 duizend euro en die van 1 miljoen en meer) er gemiddeld ruim 5% minder woningen verkocht zijn. Ook regionaal zijn er enkele verschillen. Zo is het aantal (onder voorbehoud) verkochte woningen aan de noordkant van Limburg, de regio Bergen op Zoom en Zeeuws Vlaanderen in vergelijking met de weken voor de uitbraak corona, meer dan een kwart gedaald. In de regio Lelystad is het aantal transacties met bijna een kwart gedaald. Regio’s waar juist ruim een kwart meer is verkocht zijn zuidwest Friesland, zuidoost Drenthe en Haarlemmermeer.



Als we specifiek inzoomen op de regio’s van de grote steden doen Den Haag en Amsterdam het zo’n 10% minder goed dan de weken voor de crisis en scoort Rotterdam 5% minder. Utrecht daarentegen telt gemiddeld per week ruim 10% meer verkopen dan vlak voor de crisis.



RIVM richtlijnen



Makelaars en taxateurs hebben sinds de coronacrisis snel geschakeld. Bezichtigingen kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM nog steeds plaatsvinden: door maximaal twee personen, met 1,5 meter afstand, deurklinken worden gedesinfecteerd etc. NVM hecht er waarde aan om niet van die regels af te wijken, ondanks het feit dat potentiële kopers soms aandringen om met meerderen een woning te willen bezichtigen.



NVM maakt juist nu vaart met het op een betrouwbare manier inloggen en ondertekenen van contracten. Geldverstrekkers en notarissen accepteren de digitale handtekening inmiddels. Het gebruik van de digitale handtekening is in april 2020 bijna verdriedubbeld in vergelijking tot februari jl.