Losberger De Boer benoemt Nicolas Reinhart tot CFO

Losberger De Boer, een leidende onderneming op het gebied van geïntegreerde tijdelijke en semipermanente ruimteoplossingen, is verheugd om de benoeming van Nicolas Reinhart tot Chief Financial Officer (CFO) aan te kondigen. Hij zal op 11 juni 2018 starten bij Losberger De Boer.



Nicolas Reinhart (Oostenrijkse nationaliteit, 45 jaar) is een dynamische en resultaatgerichte professional die een uitgebreide financiële achtergrond en ervaring heeft opgebouwd bij diverse internationale bedrijven. Hij was CFO bij onder meer APCOA Parking en Koninklijke Philips. Hij heeft een MBA van de Vienna University of Economics and Business (Oostenrijk), en heeft gestudeerd aan The Wharton School (USA) en Universiteit van Parijs – Sorbonne (Frankrijk).



De Raad van Bestuur is verheugd om Nicolas Reinhart te verwelkomen bij Losberger De Boer: “Nicolas is een echte internationale professional die in verschillende landen gewoond en gewerkt heeft. Zijn achtergrond komt heel goed overeen met de internationale aanwezigheid van Losberger De Boer. Nicolas heeft aangetoond dat zijn kracht ligt in het verbeteren van organisaties door succesvol groei aan te sturen en door hogere efficiëntie te bereiken in de financiële, ICT en andere management terreinen. Hij heeft voor zowel beursgenoteerde als private equity bedrijven gewerkt en heeft een goed begrip van hun eigen dynamiek.



De afgelopen jaren heeft Losberger De Boer diverse bedrijven overgenomen, waardoor de focus de komende jaren zal liggen op de verdere integratie van deze bedrijven om zodoende optimaal te profiteren van alle beschikbare middelen en capaciteiten. Met de aanstelling van Nicolas hebben we een ervaren CFO die zal bijdragen aan dit proces en aan de verdere groei van de onderneming als leider in de markt voor tijdelijke accommodaties.”