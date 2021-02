'Europa zet belangrijke stap met publicatie plan corona-aanpak'

Dit is een expertquote van Peter Bertens van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Brussel wil snellere goedkeuring nieuwe vaccins tegen varianten | ANP



We leven midden in de coronapandemie, met enorme gevolgen voor ons dagelijks leven. Daarbij komen nu de berichten over nieuwe varianten van het virus, die mogelijk infectieuzer of zelfs dodelijker zouden zijn dan de originele variant. Het belang van geneesmiddelen en vaccins die het Covid-19 virus aanpakken is onverminderd groot.



Het bericht van de Europese Commissie over een plan van aanpak tegen Covid-19 komt dan ook als geroepen. In dit plan, de ‘HERA’ incubator, schetst de Commissie een gestructureerd plan om de pandemie aan te pakken.



Het plan is een mooi totaalpakket aan noodzakelijke acties. Het virus verandert constant van structuur, dus het is allereerst belangrijk dat we veel meten. Niet alleen om te weten waar welke varianten voorkomen, maar ook om te weten tegen welke varianten we vaccins moeten maken. En ook om beter te kunnen onderzoeken of de bestaande vaccins en geneesmiddelen nog effectief zijn.



Ook de versnelde toelatingsprocedures van de Europese geneesmiddelautoriteit EMA gaan helpen.



'Rolling reviewing'



We hebben gezien dat we veel tijd kunnen winnen met ‘rolling reviewing’, door tijdens het onderzoek gegevens met de EMA te delen zodat deze beoordeeld kunnen worden. Normaal doen we dat achteraf en zijn we vaak een jaar bezig voordat een product wordt goedgekeurd. Nu gebeurt dat in een paar maanden, zonder dat we concessies doen aan veiligheid of werkzaamheid.



De Commissie wil daarnaast de productie van grote hoeveelheden vaccins versnellen door samen met fabrikanten problemen en tekorten bij de productie aan te pakken. Niet onbelangrijk is ook dat de Commissie door wil gaan met de gezamenlijke inkoop met vaccins die nog in ontwikkeling zijn. Hierdoor kunnen fabrikanten makkelijker investeringen doen in de opzet van studies en het ontwerpen van betere productiemethodes en nieuwe fabrieken.



Peter Bertens is Manager Innovatie en Life Science en Health bij Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.