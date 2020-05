Bijna driekwart van Nederland vindt dat kapsalons weer open kunnen



In opdracht van groothandel Kapperskorting.com heeft marktonderzoeksbureau Motivaction uitgezocht wat Nederlanders vinden van de huidige coronamaatregelingen richting de kappersbranche en hoe ze tegenover een heropening staan. Bijna driekwart (69%) is van mening dat met aangepaste maatregelen de kapsalons weer open kunnen en verwacht dat de verspreiding van het coronavirus hierdoor niet verder zal toenemen. De helft van de Nederlanders (49%) vindt het vervelend dat de kapsalons gesloten zijn maar de meeste Nederlanders wachten op dit moment tot de kapsalons weer opengaan (59%), in plaats van zelf te gaan knippen en kleuren of toch een kapper te bezoeken terwijl dit niet is toegestaan.



Consument gaat liever eerst weer naar de kapper dan naar café of restaurant



Van de beroepsgroepen die nu gesloten zijn, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, ziet de consument de kapper zo snel mogelijk weer open gaan (38%), kort gevolgd door de horeca (32%), maar ver voor op bijvoorbeeld de sportscholen (16%), de bioscoop (5%), het theater (4%) en de kermis (2%).



Iets meer dan de helft van de Nederlanders is het wel eens met het besluit dat de kappers tot 20 mei gesloten zijn (52%). Een reden die veel wordt genoemd waarom kappers niet open kunnen gaan, is de 1,5 meter afstand die kappers niet aan kunnen houden. De helft van de Nederlanders ziet daarentegen best mogelijkheden met aangepaste maatregelen, zodat de kappers wél weer openen kunnen.



Hygiëne maatregelen zijn het belangrijkst



Het dragen van handschoenen, een wegwerpschort en een mondkapje, wordt door de grootste groep als de belangrijkste maatregel beschouwd (63%). Gevolgd door de anderhalve meter afstand tussen klanten in de kapsalon (39%).



Onder andere de brancheorganisatie van kappers ANKO heeft veel gelobbyd voor het heropenen van de kappersbranche. Hiervoor is een protocol opgesteld, waar diverse hygiëne maatregelen in staan. In omringende landen zijn kapsalons weer geopend; Denemarken is reeds open en Duitsland gaat vanaf 4 mei weer open.



Kapperskorting.com ziet de vraag stijgen van kappers die op zoek zijn naar hygiëne producten zoals mondkapjes en handschoenen, om voorbereid te zijn op een opening.



Nederlanders willen graag de vaste kapper weer bezoeken



De helft van de Nederlanders (49%) verwacht dat het kabinet zal besluiten dat de kappers na 20 mei hun deuren weer mogen openen. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan dan ook de eigen kapper weer te zullen bezoeken (69%). Het heropenen van kapsalons voorkomt volgens 41% van de Nederlanders bovendien dat familie en kennissen (niet-gezinsleden) bij mensen thuis gaan knippen. Daarnaast is het openen van kapsalons verstandig omdat dit illegaal knippen voorkomt (48%).



Over het onderzoek



Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Kapperskorting.com. Het onderzoek is online uitgevoerd onder 930 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar, representatief voor Nederland, op 29 april en 30 april 2020. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.