Verhuisparade naar nieuw schoolgebouw Hyperion Lyceum

Het nieuwe schoolgebouw van het Hyperion Lyceum is klaar. Afgelopen woensdag, 4 juli, vond de feestelijke oplevering van het gebouw plaats. Na de start van de bouw in november 2016 mochten we op 4 juli 2018 eindelijk de sleutels in ontvangst nemen. Dat werd gevierd met een vrolijke verhuisparade onder begeleiding van de percussiegroep ‘Brotherhood Brassband’. De stoet met leerlingen en medewerkers liep met stoelen, planten en verhuisdozen van het huidige schoolgebouw aan de Docklandsweg, via de Ranonkelkade naar de Badhuiskade. Daar kregen de leerlingen van rector Elly Loman een symbolische sleutel van het gebouw uitgereikt met de woorden “De school is nu van jullie!” Confettikanonnen, een luid gejuich en applaus maakten de overdracht compleet. Het nieuwe schoolgebouw staat op Overhoeks in Amsterdam-Noord aan de Badhuiskade. Na de zomervakantie start het Hyperion Lyceum in het nieuwe gebouw met 850 leerlingen en alle medewerkers.







Van tijdelijke bouw naar nieuwbouw



Bij de ontwikkeling van het Overhoeksgebied en het ontstaan van het Hyperion Lyceum 7,5 jaar geleden, ontstonden de eerste ideeën om er een kavel te reserveren voor onderwijsbestemming. Dit was een vergezicht, ondertussen waren we met een nieuw, innovatief vwo-initiatief gestart dat ergens gehuisvest moest worden. Voordat we konden spreken van nieuwbouw op Overhoeks, hebben we bij de ontwikkeling van onze school op verschillende locaties ons onderwijs opgebouwd. In het eerste jaar van de bestaansgeschiedenis van Hyperion Lyceum - met 40 (pionierende!) leerlingen – waren we te gast op de Buiksloterweg bij De nieuwe Havo. In het tweede jaar kregen we tijdelijke nieuwbouw op de Tolhuisweg. Na 3 jaar op de Tolhuisweg zijn we verplaatst naar de Docklandsweg, waar we konden uitgroeien tot een volledige school. Van daaruit hadden we prachtig zicht op de bouw van het nieuwe schoolgebouw die startte in november 2016.



Visie en bouw



Het Hyperion Lyceum wil een school zijn die midden in de samenleving staat. Een school van, voor én in de buurt. In ons onderwijs ligt de nadruk op het ontwikkelen van een academisch denkniveau. Onze visie is leerlingen opleiden tot empathische en kritische denkers en doeners met een actieve maatschappelijke betrokkenheid. Kritisch en rationeel leren denken met oog voor mens en maatschappij staat daarbij centraal. Het Hyperion Lyceum gaat ervan uit dat de leerlingen leergierig en getalenteerd zijn. Ons onderwijs geeft leerlingen de intellectuele bagage mee om een kritisch burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Ons nieuwe schoolgebouw maakt het mogelijk om onze visie en onze manier van lesgeven uit te dragen. Dit dankzij architect Ector Hoogstad en interieurarchitect ZENBER die deze uitgangspunten hebben meegenomen bij het ontwerpen en inrichten van het schoolgebouw. Leerlingen, ouders en docenten zijn steeds betrokken geweest bij dit ontwerpproces.