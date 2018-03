ZZP'er komt met initiatief voor slaap- en waakdiensten in ouderenzorg

De Slaapzuster: omdat elke oudere een veilige nachtrust verdient



Steeds meer ouderen zijn ’s nachts alleen thuis terwijl dat eigenlijk onverantwoord is. Ze hebben een wakend oog en persoonlijke hulp nodig, bijvoorbeeld vanwege dementie, na een ziekenhuisopname of door het overlijden van hun mantelzorger. Dit is een bekend probleem bij ZZP'ers in de ouderenzorg. Om deze kwetsbare ouderen de nachtelijke rust en zorg te bieden die ze nodig hebben, is Ingrid Seuren uit Nederweert in januari gestart met De Slaapzuster. Ingrid Seuren 46 jaar, 25 jaar ervaring in de thuiszorg, is gestart met De Slaapzuster omdat zij in haar huidige werkzaamheden merkte dat er veel vraag is naar goede kwalitatieve zorg in de nachturen.



De Slaapzuster, een thuiszorgorganisatie verzorgt en bemiddeld in slaap- en waakdiensten zodat ouderen langer veilig thuis kunnen blijven wonen en mantelzorgers worden ontlast. “Professionele zzp’ers in de zorg blijven ’s nachts slapen en staan als het nodig is direct paraat. Via een babyfoon in de kamer ernaast horen ze wanneer de cliënt hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld om naar de wc te gaan, de medicijnen in te nemen of bij onrust. Voor veel ouderen is het een geruststellende gedachte dat er ook ’s nachts iemand aanwezig is. Dat slaapt een stuk prettiger.” Aldus de mantelzorgers en ouderen.



Tussen wal en schip



De Slaapzuster voorziet in een sterk toenemende maatschappelijke behoefte. Ingrid Seuren, die 25 jaar in de thuiszorg werkte, signaleert dat ook in Weert en Nederweert steeds meer ouderen tussen wal en schip raken. Hun lichamelijke en/of geestelijke gezondheid holt achteruit, maar voor een opname in het verpleeghuis is het nog te vroeg. Daarvoor kom je immers pas in aanmerking wanneer het thuis écht niet meer gaat of als de last voor de naaste verzorgers te zwaar wordt. Ingrid licht toe: “Ouderen willen en moeten tegenwoordig steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ook als dat vanwege allerlei belemmeringen eigenlijk niet verantwoord is. Die grens is de laatste jaren steeds verder opgeschoven. De gevolgen zijn vaak schrijnend. Denk aan ouderen die ’s nachts uit bed vallen en niet meer overeind kunnen komen. Mensen met dementie die ’s nachts gaan dwalen of weglopen van huis. Daarbij zijn veel alleenstaanden eenzaam. Voor hen is het alleen al fijn als er ook ’s nachts iemand in de buurt is.”



Als Helpende+ in de thuiszorg merkte Ingrid Seuren tot haar frustratie dat ze haar cliënten niet de zorg en aandacht kon bieden die ze graag wil. “Tijd vormde de grootste belemmering. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Tien minuten per cliënt, 15 tot 20 huisbezoeken op een avond. Dat wilde ik niet meer, daarvoor ben ik niet de zorg ingegaan.” In 2016 begon ze voor zichzelf. “Per cliënt neem ik anderhalf uur de tijd. Ik help met wassen en aankleden en maak het ontbijt klaar. En dan is er nog genoeg tijd voor een korte wandeling of het lezen van de krant. Om te praten en vooral te luisteren. Persoonlijke aandacht, dáár hebben veel ouderen vooral behoefte aan”, vertelt Ingrid.



Veiligheid voorop



Het initiatief van Ingrid Seuren krijgt veel sympathie van professionals in de ouderenzorg. Dit merkt Ingrid aan de reacties die zij krijgt van ziekenhuizen en huisartsen. Hierop is zij al in gesprek geweest met diverse afdelingen in verschillende ziekenhuizen. De 46-jarige Nederweertse is nu met zorgverzekeraars in gesprek om de waak- en slaapdiensten in het ziektekostenpakket op te nemen. “Waak- en slaapdiensten voorzien in een grote behoefte en moeten daarom voor iedereen toegankelijk zijn. De Slaapzuster is er niet alleen voor welgestelden. Elke oudere die ’s nachts niet veilig alleen kan blijven, heeft hier recht op. Ik zal dan ook niet rusten voordat dit geregeld is.” Verder zoekt Ingrid actief de samenwerking met thuiszorgorganisaties. “Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar serieus kunnen versterken. De medewerkers van thuiszorg die overdag aan huis komen, zien en horen hoe het met hun cliënt gaat. Zij kunnen dus ook goed inschatten of iemand ’s nachts alleen thuis kan blijven. Samen kunnen we gaan voor hetzelfde doel: het welzijn en de veiligheid van ouderen. Daar draait het om.”