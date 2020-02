EmigratieBeurs: Nederland is vol, emigranten zoeken ruimte elders



Onderzoek van EmigratieBeurs geeft reden van vertrek toekomstige emigranten



Van de toekomstige emigranten vindt 35% dat Nederland overbevolkt is en zoekt daarom de ruimte in het buitenland. Een stijging van 11% ten opzichte van 2016. Een nieuw motief om te vertrekken, zijn de toenemende klimaatregels 4%. Onderzoek onder de 12.000 bezoekers van de komende EmigratieBeurs toont dit aan. Andere belangrijke motieven om te emigreren zijn; omdat men gaat genieten van het pensioen 21% (16% in 2016), de slechte mentaliteit in Nederland 19% (23% in 2016), de migrantencrisis 10% (13% in 2016), of omdat men een baan zoekt in het buitenland 8% (16% in 2016). Minder belangrijke redenen zijn de criminaliteit 3% (5% in 2016) en de files 1% (3% in 2016).



“Negatieve externe factoren spelen een belangrijke rol bij de beslissing om Nederland te verlaten. We zien nu dat de toenemende woningnood mensen motiveert om te vertrekken. De bekende druppel,...”, aldus Tom Bey, directeur van de EmigratieBeurs. “Over het algemeen zijn emigranten positief en avontuurlijk ingesteld. Ze zijn op zoek naar een betere kwaliteit van leven. De verwachting is dat de emigratie in 2020 met 5.000 zal stijgen (158.000 – 163.000). Een trend die zich zal voortzetten tot 259.000 emigranten in 2050”.



Populaire bestemmingen trekken emigranten met speciale Emigratie Programma’s



Door de wereldwijde vergrijzing en de bloeiende economieën, hebben steeds meer landen moeite vacatures te vervullen. Om de gewenste vaklieden en specialisten aan te trekken zetten deze landen speciale Emigratie Programma’s op. Zoals Europa met Cross Border, Scandinavische landen met Emigration Express to Sweden, Canada met Express Entry, Australië met het Global Talent Program en Nieuw Zeeland met Jobs Down Under.



Gastland: Dutch Caribbean



Jaarlijks vertrekken vele Nederlandse emigranten en eilandskinderen naar de Caribische eilanden om er te wonen, te werken of om er een bedrijf op te zetten. Met namen banen in de Gezondheidszorg, Infrastructuur, IT en Toerisme zijn populair. De Caribische eilanden (Curacao, St. Maarten, Aruba en de BES-eilanden), overheidsinstanties, makelaars, verhuisbedrijven en andere dienstverleners helpen tijdens de EmigratieBeurs de toekomstige eiland bewoners met hun (re)emigratie plannen. Gezocht worden: vaklieden uit bouw en transport, ingenieurs, medische specialisten, verzorgend personeel, IT’ers en ondernemers.



Met meer dan 1 miljoen vacatures in het buitenland, ruim 12.000 bezoekers en 200 exposanten, is de EmigratieBeurs op 8 en 9 februari in Expo Houten, het trefpunt voor iedereen die naar het buitenland wil vertrekken, permanent of tijdelijk.