Grootste online schroevenleverancier neemt concurrenten over

Schroeven-online versterkt positie door overname Schroevenspecialist.nl en Hecospecialist.nl



ZUTPHEN – Met de overname van twee concurrenten heeft Schroeven-online.nl zijn positie als grootste online schroevenleverancier van Nederland versterkt. Samen met de overgenomen bedrijven Schroevenspecialist.nl en Hecospecialist.nl heeft de marktleider nu ruim 15.000 bouwbedrijven, aannemers, professionals en consumenten als klant.



Met de overname beslist Schroeven-online de concurrentieslag op internet definitief in zijn voordeel. Volgens de directie passen de drie bedrijven qua assortiment, doelgroep en service goed bij elkaar.



De initiatiefnemers van Schroeven-online.nl hebben al 21 jaar ervaring in het verkopen van schroeven en begonnen in 2013 als eerste in Nederland een webshop die helemaal gespecialiseerd is in schroeven. Het assortiment bestaat uit alle soorten en maten schroeven van A-merken en aanverwante artikelen als pluggen, ijzerwaren, lijmen en kitten, boren, schroevendraaiers en ander gereedschap. Het bedrijf werd al snel een grote leverancier van de bouwsector, de groensector en hoveniers.



Sinds het in 2016 een nieuwe webshop liet bouwen groeide Schroeven-online.nl nog sneller en werd het online marktleider in Nederland. Daarnaast werd in België de webshop Schroeven-online.be gelanceerd.



De webshop scoort hoog bij reviews van klanten, met name vanwege zijn service. Als enige online schroevenleverancier biedt het bedrijf zogeheten same day service aan, waarbij klanten die voor 11.00 uur bestellen, de artikelen nog diezelfde middag geleverd krijgen.



Concurrent Schroevenspecialist.nl telde zo’n 3000 vaste klanten onder bedrijven, particulieren en zzp’er in Nederland en België. Het bedrijf moest echter fors investeren om de concurrentie met Schroeven-online vol te houden, waarna het voor een overname koos. Hecospecialist.nl is vooral gespecialiseerd in goedkopere Heco schroeven. Zijn populaire Heco Fix plus schroeven hebben een unieke schroefdraad, waardoor het indraaien van schroeven nog sneller gaat. Nu de twee webshops onderdeel zijn van Schroeven-online.nl is hun assortiment vergroot en profiteren klanten van dezelfde service.