EclecticIQ haalt €20 miljoen op in Series C-financieringsronde

Joep Gommers, EclecticIQ’s medeoprichter en CEO: “Het is geweldig om een cyberinvesteerder van het kaliber Ace Management aan ons te binden. Zij delen bovendien onze visie dat threat intelligence de kern van cybersecurity vormt en zien ook de mogelijkheden om de industrie te transformeren en de enorme uitdagingen in threat detection, hunting en response aan te gaan. Deze investering stelt EclecticIQ in staat om de industrie te stimuleren en klanten effectiever te ondersteunen in een voortdurend veranderend dreigingslandschap.”

Nu het bedrijf expertise heeft opgebouwd met het ontwikkelen van technologie voor het managen van threat intelligence, signaleert het bedrijf kansen in het operationaliseren van threat intelligence, aangezien dit probleem in de markt feitelijk nog niet is opgelost. Met de recente overname van PolyLogyx’ end-pointtechnologie heeft het bedrijf een goede positie om nieuwe oplossingen te ontwikkelen die de wijze waarop organisaties geavanceerde dreigingen detecteren, opsporen en hierop reageren in een nieuw licht plaatsen.

Over EclecticIQ

EclecticIQ is een wereldwijde technologieleverancier op het gebied van cyber threat intelligence, hunting en incident respons. Tot zijn klanten behoren organisaties die een hoog risico lopen om digitaal aangevallen te worden. Om zich adequaat te beveiligen, moeten zij begrijpen welke cyberdreigingen op hun gericht zijn en moeten deze organisaties de juiste keuzes maken op basis van hun risicoprofiel. EclecticIQ ondersteunt overheden, grote ondernemingen en serviceproviders met het managen van cyber threat intelligence, het opstellen van een breed en gemeenschappelijk beeld van actuele cyberdreigingen en een intelligence-gestuurde aanpak van cybersecurity. In 2020 breidde EclecticIQ met de overname van Polylogyx’ endpoint-technologie zijn expertise uit richting hunting en incident respons. Het in 2014 opgerichte EclecticIQ is wereldwijd actief met kantoren in Europa en Noord-Amerika, en via haar partnernetwerk. Meer informatie .

About Ace Management

Ace Management, a subsidiary of Tikehau Capital, is a private equity firm specialised in strategic industries and technologies, with over €1Bn in assets under management.

Founded in 2000, Ace invests through sector-focused approaches (midmarket private equity in Aerospace & Defence and venture and growth capital investments in Cybersecurity / Digital Trust). Ace has built its model on strategic partnerships with large corporates (including Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria), which invest in its funds and maintain an ongoing dialogue with the firm, enabling Ace to take a differentiated approach to investing.Ace operates offices in Paris (HQ), Toulouse, Bordeaux and Montréal, and benefits from the worldwide presence of Tikehau Capital. More information.

Over Capricorn Partners: Capricorn Partners is een onafhankelijke pan-Europese manager van durfkapitaalfondsen die zich toeleggen op investeringen in groeibedrijven met technologie als competitief voordeel. Capricorn's toegewijde investeringsteams zijn samengesteld uit ervaren investeringsprofessionals met deskundige technologische kennis en grondige industriële ervaring. Capricorn beheert het Capricorn Sustainable Chemistry Fund, het Capricorn Digital Growth Fund, de Capricorn ICT Arkiv, het Capricorn Health-tech Fund, het Capricorn Cleantech Fund en het Capricorn Fusion China Fund. Capricorn is ook beheervennootschap van Quest for Growth, genoteerd op Euronext Brussel, en investeringsmanager van het Quest Cleantech Fund en Quest+, compartimenten van de Quest Management sicav, geregistreerd in Luxemburg. Meer informatie.

Over InvestNL

Invest-NL investeert als impact investor in ondernemingen en projecten die Nederland duurzamer en innovatiever maken. De focus ligt op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups). Invest-NL financiert en adviseert innovatieve ondernemers volgens het principe ‘impact is het doel, rendement het middel’. Invest-NL werkt altijd samen met andere financiers en is de Nederlandse partner voor Europese investeringsinstellingen. Vanuit het kantoor in Amsterdam werken bij Invest-NL 50 medewerkers. Meer informatie.

Over Arches Capital

Arches Capital, een snelgroeiende groep business angels, investeert in startende en scale-up bedrijven met een groot groeipotentieel. Met haar investeringen overbrugt Arches Capital de kloof tussen formele investeerders (VC's) en informele investeerders (business angels), door het beste van de twee werelden te bundelen: "Wij zoeken, selecteren en investeren als een VC; We zijn betrokken, zorgen en inspireren als een Angel."

Arches Capital onderscheidt zich door superieure dealflow, professionele kennis en een lager risicoprofiel te bieden aan haar leden, de Archangels, terwijl het de succesvolle portfolio bedrijven van begin tot exit ondersteunt via vervolginvesteringen. Hiervoor bouwt Arches Capital aan het leidende platform van actief betrokken business angels die weten hoe ze hun investeringen op een professionele en gestandaardiseerde manier willen sturen en beheren. Meer informatie.