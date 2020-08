Uniglobe Travel lanceert hét online boekingsplatform voor het MKB

Embargo tot woensdag 26 augustus 08:00 uur



Uniglobe Travel introduceert UBI, hét nieuwe online boekingsplatform voor het MKB



Schiphol, 26 augustus 2020 - ‘Travel Well’. Met dit motto introduceert Uniglobe Travel UBI (Uniglobe Booking Intelligence), een online boekingsplatform voor het zakelijk reizende MKB. UBI geeft toegang tot het wereldwijde aanbod van luchtvaartmaatschappijen, miljoenen accommodaties van o.a. Expedia en Booking.com, huurauto’s, taxi’s en internationale treinen. UBI is 24/7 beschikbaar op laptop, tablet of smartphone en, indien gewenst, met persoonlijke ondersteuning van Uniglobe Travel experts.



“Als straks landen hun grenzen weer openen en we op reis kunnen gaan voor zaken, zetten wij nu alvast een belangrijke stap in innovatie en lanceren UBI”, zegt Cees Klinkenberg, Directeur van Uniglobe Travel Holland. “UBI biedt een unieke, gebruiksvriendelijke one-stop-shopervaring en sluit naadloos aan op wat onze klanten nodig hebben. Enerzijds vereenvoudigt UBI het zoek- en boekproces, doordat alle wereldwijde reiscontent op één platform te vinden is. Dit bespaart niet alleen tijd maar ook tot wel 20% op de reis- en verblijfskosten. Anderzijds bieden onze Uniglobe Travel experts hun ongeëvenaarde persoonlijke ondersteuning, waarmee we ons al bijna 40 jaar onderscheiden. Deze klantgerichte aanpak is samengevat in ons nieuwe motto – Travel Well. Met deze ontzorgende boodschap wil Uniglobe Travel zich positioneren als dé Travel partner van het MKB. Onze nieuwe look & feel maakt de verpakking van deze boodschap helemaal compleet.”



Meer over Uniglobe Travel: www.uniglobe.nl



Uniglobe Travel Holland heeft 17 reiskantoren gespecialiseerd in individuele zakenreizen, Marine & Offshore, MICE en groepsreizen en richt zich op het (internationaal) reizende Midden- en Kleinbedrijf. Uniglobe Travel Holland is onderdeel van Uniglobe Travel International met meer dan 700 reiskantoren in 60 landen wereldwijd.