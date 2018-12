Beste trouwfotografen van 2018 bekend gemaakt

Op donderdag 7 december 2018 zijn de winnaars bekend gemaakt van de grootste bruidsfotografie wedstrijd van de Benelux: de Masters of Wedding Photography.



Bruidsfotograaf Gabriel Scharis uit Den Haag is hier als eerste geëindigd met maar liefst 10 awards in 2018. Yves Schepers uit Bonheiden (Belgie) en Dianne Bouman uit Veen (NB) waren de runners up met respectievelijk 9 en 8 awards. Over het gehele jaar hebben ruim 450 gespecialiseerde trouwfotografen meer dan 7000 foto’s ingestuurd die beoordeeld zijn door een onafhankelijke internationale jury, bestaande uit de beste trouwfotografen van over de hele wereld.



Bruidsfotografie van wereldniveau



De “Masters of Wedding Photography” is de belangrijkste wedstrijd voor bruidsfotografie in de Benelux. 4x per jaar kunnen fotografen hun foto’s insturen, waarbij aan het eind van het jaar bekeken wordt welke fotografen over het hele jaar het beste gepresteerd hebben. Ter vergelijking met andere fotowedstrijden gaat het hier dus niet om het winnen met 1 foto, maar wie er de meeste awards wint gedurende het hele jaar.



De website van de Masters staat vol met prachtige award winnende bruidsfoto’s die de afgelopen jaren gemaakt zijn. Voor aankomende bruidsparen is dit dan ook een geweldige plek om te oriënteren naar de mogelijkheden die de hedendaagse bruidsfotografie te bieden heeft.



Mede-oprichter van de wedstrijd en trouwfotograaf Christiaan de Groot: “Het niveau is ongelooflijk hoog! We zien dat er een goede mix is van journalistieke - niet geposeerde - foto’s waarin het verhaal van de trouwdag wordt verteld en creatieve portretfoto’s waarin de fotograaf alles uit de kast haalt om waanzinnige en intieme portretfoto’s te creëren. De hedendaagse bruidsfotografen zijn echte topsporters in de fotografie. Er wordt veel gevraagd van de fotografen, waarbij anticiperen en omgaan met alle mogelijke lichtomstandigheden een must is. Het is fantastisch om te zien dat er zo veel getalenteerde bruidsfotografen in de Benelux aanwezig zijn die echt bijzondere beelden willen maken voor de bruidsparen. De afgelopen jaren zien we dat steeds meer Benelux fotografen zich gevestigd hebben in de wereldtop. Iets waar we super trots op mogen zijn!”



Het doel van de Masters



Het doel van de Masters is om de bruidsfotografie in de Benelux te blijven verbeteren door een community te creëren van fotografen die elkaar inspireren met hun beelden en hun creativiteit. Daarnaast hopen we bruidsparen te laten zien waar het om gaat in de bruidsfotografie: echte momenten vastleggen die het verhaal van de trouwdag vertellen en beelden met impact maken die nog generaties lang gewaardeerd zullen worden.



Alle award winnende foto’s



Voor een overzicht van alle award winnende foto’s en een lijst met de beste bruidsfotografen van de Benelux kijk op www.de-masters.nl