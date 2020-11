'Teugels laten vieren in crisistijd als het gaat om diversiteit ontoelaatbaar'

Dit is een expertquote van Irine Gaasbeek van Accenture, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Corona stuit opmars van vrouwelijke ceo



'Corona stuit opmars van vrouwelijke CEO', lees ik in het FD. Ik vind de conclusies van het genoemde onderzoek moeilijk te geloven. Ik ben van mening dat in crisistijden empathisch leiderschap hard nodig is en dat daarmee juist vrouwen aangesteld moeten worden. We gaan steeds meer richting het ‘nieuwe normaal’, ook in het bedrijfsleven, dus het is juist nu tijd om die oude patronen te doorbeken en uit de traditionele comfortzone te stappen om gelijkheid op de werkvloer te bereiken.



Daarnaast geeft dit de indruk dat het geoorloofd is om inclusiviteit en diversiteit aan de kant te zetten zodra er een crisis is, terwijl het van groot belang is dat dit opgenomen wordt in het DNA van een bedrijf willen we daadwerkelijk divers en inclusief zijn en niet alleen wanneer het bedrijven uitkomt. Dit mag niet getolereerd worden.



Irine Gaasbeek is Country Managing Director bij Accenture Nederland.