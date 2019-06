Zomerwerkplaats Make Den Haag Great Again, 12 - 20 jaar

Een zinderende start van de zomervakantie met de Zomerwerkplaats van Het Nationale Theater en Jong Korzo. In 4 dagen tijd maken jongeren (12 – 20 jaar) onder leiding van professionele theatermakers en choreografen een voorstelling op een hele bijzondere locatie: de oude Amerikaanse Ambassade. Het gebouw dat door hekken en bewakingscamera’s afgesloten was van de buitenwereld is voor een lang weekend van ons! Jongeren van Den Haag: doe mee and we will MAKE DEN HAAG GREAT AGAIN.



De Zomerwerkplaats MAKE DEN HAAG GREAT AGAIN is van donderdag 18 t/m zondag 21 juli 2019. Ervaring in theatermaken en toneelspelen is geen vereiste. Prijs voor deelname (4 dagen plus eindvoorstelling) €75.



Programma



Donderdag 18 juli, 18:30 - 21:30 uur



Vrijdag 19 juli, 18:30 - 21:30 uur



Zaterdag 20 juli, 10:00 - 16:00 uur



Zondag 21 juli, 10:00 - 17:00 uur, voorstelling 16.00 uur (gratis toegang voor belangstellenden).



Meer informatie en aanmelden: www.hnt.nl of www.hnt.nl/educatie/Theaterwerkplaatsen