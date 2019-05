Dr. Elke Geraerts overhandigt nieuwste boek aan de Koning Philippe

Tegen 2020 zullen volgens sommige schattingen maar liefst 5 miljoen jobs door computers worden uitgevoerd. Hoe wapent de mens zich tegen de digitalisering? In haar nieuwste boek ‘Authentieke Intelligentie’ gaat dr. Elke Geraerts in op de kracht van het menselijk brein en waarom mensen altijd zullen winnen van robots en computers.



Een exemplaar werd op 22 mei overhandigd aan de Belgische Koning Philippe. Het koningshuis is een groot fan van haar werk: ook haar vorige bestseller ‘Mentaal Kapitaal’ schopte het tot de boekenplank van Koning Philippe en Prinses Mathilde. Op 28 mei presenteert Elke Geraerts voor het eerste haar boek in Nederland. Tijdens Food4Business in het Beneluxtheater in Berlicum deelt ze het podium met o.a. Vikas Malkani, “The World’s Number 1 Wisdom Coach” uit India.