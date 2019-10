Nieuwste functies en mogelijkheden, Leerboek- en naslagwerk Revit 2020

Uit handen van de Nederlandse auteur Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang uitgegeven van de serie ‘Revit , Bouw Informatie Modelleren’. Met deze gebonden versie leert iedereen stap voor stap omgaan met BIM. Dit boek is Nederlandstalig en gebruikt de Nederlandse bouwafspraken.



Dit leerboek Revit 2020 behandelt met alle tussenstappen alles over 3D-CAD en BIM. De lessen zijn met veel voorbeelden geïllustreerd en bevatten veel oefeningen die stap voor stap worden voorgedaan. De van oorsprong Nederlandse teksten en tekennormen zorgen ervoor dat de lezer de kennis opdoet die hoort bij de Nederlandse praktijk. Zo valt er te lezen leert bijvoorbeeld over dakkapellen, kanaalplaten, speklagen, het Nederlandse afsprakenstelsel ILS en andere zaken die wel in Nederland voorkomen, maar meestal niet behandeld worden in vertaalde/Engelstalige boeken. Door de combinatie: theorie, geleide instructie en oefeningen leent het boek zich uitstekend voor zelfstudie.



Delen



Het boek bestaat uit een aantal delen. In het eerste deel Vogelvlucht wordt een overzicht gegeven van de werkwijze met Revit. In een beknopt aantal lessen leert de lezer hoe hij een hele woning kan bouwen. Het gedeelte Vogelvlucht gaat uit van voorbereide templates met kant en klare families. De woning wordt uitgewerkt van eerste penstreek tot en met de wapening. In het tweede en derde deel komt het tekenen en modelleren met systeemfamilies aan bod. Hier valt alles te lezen over het instellen en toevoegen van bouwcomponenten zoals de balken, wanden, kappen, vloeren, plafonds en trappen. Het derde deel behandelt installatietechniek, waarbij de lezer bijvoorbeeld leert een ventilatiesysteem, sanitair en verwarming en elektrische installatie, uit te werken inclusief de berekeningen. Dit gedeelte is in deze editie flink uitgebreid ten opzichte van de vorige versie van het boek. Het vierde deel gaat in op Bouw Informatie Modellering en het samenwerken in het ruimtelijk model. De lezer leert hier informatie toekennen aan ruimten, hoe hij samenwerkt in een centraal model en hoe hij de BIM basis ILS, NL-SfB en LOD's gebruikt. Ook opties en verbouwingen. Het laatste deel behandelt het zelf bouwen van laadbare families. In het eerste deel gebruikt de lezer een template voor een snelle start, in de latere delen wordt zo min mogelijk met templates gewerkt, zodat geen problemen worden gemaskeerd en de lezer leert om met ieder project aan de gang te kunnen.



Starters en gevorderden



De startende en gevorderde gebruiker van Revit kan goed met het boek uit de voeten door de combinatie van theorie, geleide instructie en oefeningen. De oefeningen zijn bovendien ook uitgewerkt met filmpjes op internet. Het boek bevat zeer veel afbeeldingen en met kleine stapjes wordt de lezer op weg geholpen. Alle basisfuncties die een bouwkundige ontwerper gebruikt, worden uitgebreid behandeld zoals: 3D-modelleren met systeemfamilies zoals muren, vloeren en daken, hekken en trappen. Het documenteren, zoals bestektekeningen, detailtekeningen, kozijnstaten uittrekstaten en ruimteplannen. In het gedeelte over BIM speelt het bouwbesluit en de SfB afsprakenstelsel een belangrijke rol. Er komen onderwerpen aan bod, zoals de status of LOD van een bouwcomponent. Het uitbreiden van de systeemfamilies en van standaardfamilies. Verder wordt de tekenwijze van het massa-modelleren geoefend.



Online ondersteuning



Bekend van opleidingsinstituut TEC / CAD College is de online support die het de gebruikers van haar Inventor-, AutoCAD- en Revit boeken biedt. Boeklagen legt uit: “We willen de tekenaars graag helpen met het wegwijs worden in de technisch tekenwereld. Daarom bieden we tientallen instructiefilmpjes aan die oefeningen uit het boek demonstreren. De website is immens populair. Vooral beginnende gebruikers geven aan dat de online tools de ideale ondersteuning zijn voor zelfstudie.”



In Nederland en België is TEC / CAD College als opleider al lang actief op het gebied van Revit, AutoCAD en Inventor. Het opleidingsinstituut verzorgt al sinds 1984 de leerboeken voor deze programma’s. De auteur van de boeken is ingenieur Ronald Boeklagen die bij TEC in Nijmegen tekenaars en constructeurs opleidt. Naast gewone cursussen begeleidt en doceert Boeklagen ook HBO-opleidingen. Hij ontving de Autodesk award voor de ‘Best ATC Instructor’ van de Benelux.



Inhoud en studentenversie



'Revit 2020, Bouw Informatie Modelleren, ir. R. Boeklagen'is opgebouwd uit zeven delen en bevat in totaal 1500 pagina’s. Het Deel Revit in Vogelvlucht beslaat 300 pagina's. 2D-tekenen 75, Systeemfamilies 550, Installatietechniek 175, BIM 100, Laadbare families 200 en het deel Aanpassen en Diversen 50 pagina's.



Op verzoek van het middelbaar en technisch onderwijs is er ook een verkorte uitgave leverbaar: het Basisboek Revit 2020. Hiermee leert de student alle grondbeginselen van het 3D-ontwerpen in de bouw. Dit boek is met 340 pagina’s behoorlijk dunner dan het uitgebreide boek, maar net als de dikkere versie uitgebreid voorzien van ondersteunende afbeeldingen en voorbeelden. Beide boeken zijn rechtstreeks te bestellen bij TEC, maar ook verkrijgbaar in de boekhandel.



www.cadcollege.nl/boeken