Bekijk het nieuwe leven in 's-Hertogenbosch in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 1 december gaat Hannelore o.a. De Tramkade in ‘s-Hertogenbosch.



De Tramkade



Aan de rand van de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch concentreerde zich eind 19de en begin 20ste eeuw veel industrie en bedrijvigheid. Een groot aantal van die bedrijven is inmiddels vertrokken, zoals het mengvoederfabriek De Heus aan de kade langs de Dieze. Op dat terrein zijn inmiddels veel nieuwe ondernemers neergestreken, zoals architect Michael Bol van Bureau Kade. Hannelore spreekt met hem, als een van de initiatiefnemers om dit terrein een nieuw leven te geven met behoud van het industrieel erfgoed. Vanuit de gemeente legt Monique Lankester aan de hand van een grote kaart uit wat de plannen zijn voor niet alleen de Tramkade maar voor het grotere geheel daar omheen, de Bossche Stadsdelta. Tot slot maakt Hannelore met architect Suzanne Linders, die betrokken is bij het Bosch Architectuur Initiatief, een wandeling langs enkele historische panden die herbestemd worden of dat al zijn: de IJzergieterij, de sigarenfabriek Willem II en de Verkadefabriek.



Rubrieken



’s-Hertogenbosch staat niet bekend als een industriestad, maar er is genoeg cultureel erfgoed met een industrieel verleden te vinden. In een beeldmontage komen de volgende voorbeelden voorbij: de voormalige De Gruyterfabriek uit de jaren 30 tot 50, een 50kV transformatorstation uit 1916, de grondstoffenloods van een chemisch bedrijf uit 1950 waarin nu een supermarkt zit, en de ijzeren Moerputtenbrug uit eind 19e eeuw die in een natuurgebied bij Cromvoirt staat.



De wekelijkse vlog van studenten bouwkunde en architectuur van de TU Eindhoven gaat deze week over de watertoren in de Mengfabriek aan de Bossche Tramkade.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEi, en de gemeente ’s-Hertogenbosch.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.