Derde nominatie Amerikaanse muziekprijs in één jaar voor Stephen Emmer

Amsterdam, 6 maart 2018



Stephen Emmer is genomineerd voor de 16e jaarlijkse Independent Music Awards (The IMAs), de invloedrijke onderscheidingen voor onafhankelijke artiesten en releases in de VS.



The Independent Music Awards eren de meest uitzonderlijke en artistiek gedurfde muziek projecten en indie-label talent van over de hele wereld en verbindt ze met nieuwe fans.



Stephen Emmer is genomineerd in de R & B / Soul album categorie voor 'Home Ground’ en in de Spoken Word song categorie voor 'Soil' met vocalist Ursula Rucker (The Roots).



Het album 'Home Ground' bevat een cast van legendarische Amerikaanse zangers waaronder Chaka Khan, Patti Austin, Ursula Rucker en wijlen Leon Ware en heeft al 2 Amerikaanse muziek-prijzen, Global Music Awards, gewonnen voor het beste internationale albumproject & beste humanitaire muziekproject.



Hierbij de video-trailer van 'Home Ground' album met 'Soil':

voor een eerste indruk.



Genomineerd samen met Stephen Emmer is een eclectische mix van gevestigde artiesten en rijzende sterren. De winnende projecten worden geselecteerd door jury-panels van topartiesten zoals: Snoop Dogg, Tom Waits, Slayer, Sepultura, Amy Lee (Evanescence) en vele anderen artiesten en invloedrijke pers en talent scouts uit Amerika, Europa en de Pacific Rim.





De beste zelf uitgebrachte en indie-label projecten van afgelopen jaar worden op zaterdag 31 maart bekendgemaakt in het Lincoln Center for the Performing Arts in New York City. Dit jaarlijkse indie muziek feest trekt artiesten, fans en beïnvloeders van over de hele wereld voor de Independent Music Award show, optredens, discussies en feesten.





Details en volledige lijst van genomineerden beschikbaar op: www.IndependentMusicAwards.com

Het albumproject: www.homeground.org

Over de componist / producent: www.stephenemmer.com