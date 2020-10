Chiropractoren slaan alarm: explosieve stijging rugklachten



Amsterdam, 30 oktober 2020



Op 3 november -de Dag tegen Rugpijn- vraagt de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) aandacht voor de forse groei van het aantal mensen met rugklachten. In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen rug- en nekpijn. Chiropractoren behandelen deze klachten, die door thuiswerken steeds meer mensen treft.



NCA voorzitter Gitte Tønner, MSc: “We bewegen te weinig en we zitten vaak in een verkeerde houding. Lang niet iedereen heeft thuis een plek die ergonomisch is ingericht. Dit kan tot klachten leiden zoals rug-, nek- en hoofdpijn. Naast alle thuiswerkers is er natuurlijk ook de hele grote groep studenten die online les moeten volgen. Dit alles leidt tot een stijging van lichamelijke klachten, zo blijkt uit een rondgang onder onze leden. Overigens: ook vakbond CNV heeft recent de resultaten van een enquête gepubliceerd die dit beeld bevestigen: van 2500 leden van de vakbond die de enquête invulden, zegt 41 procent vaker last te hebben van schouder, nek of arm sinds zij thuiswerken. 45 procent zegt geen werkplek te hebben die aan Arbo-eisen voldoet.“



Chiropractoren zijn opgeleid om de rugproblemen op te lossen door effectieve behandelingen en professionele advisering, ook op het gebied van preventie.



Gitte Tønner: “De meeste praktijken zitten bomvol en de chiropractoren draaien op volle toeren om de patiënten effectief en snel te helpen. Toch deze waarschuwing: wij weten dat het soms veel te lang duurt voor een patiënt met rugklachten zich bij ons in de praktijk meldt. Soms wel een jaar na de eerste klachten. Mensen moeten niet te lang blijven rondlopen met dit soort vervelende klachten. Wij kunnen rugklachten oplossen door advisering en effectieve behandelingen. Daarnaast adviseren wij de overheid veilig thuiswerken beter te reguleren.”



-------------------------------------------------