Lee Hecht Harrison over transformatie: wat is er nodig voor succes?

Met het toenemen van de omvang en snelheid van door technologie gestuurde verstoringen en de barrières tussen mens en machine worden geëlimineerd, is voortdurend toenemende verandering niet langer voldoende om organisaties concurrerend en klantrelevant te houden. Transformatie is het nieuwe normaal en het is geen eenmalige gebeurtenis. Organisaties - en mensen - moeten worden voorbereid op continue transformatie en nieuwe mogelijkheden zijn vereist voor succes. En dat is zeker niet altijd het geval, wat zorgt voor afnemende productiviteit, motivatie en algehele resultaten. Dit moet anders.



Lee Hecht Harrison (LHH) is zich hier erg bewust van en ziet dagelijks organisaties wereldwijd worstelen met het realiseren van een succesvolle transformatie. Daarom organiseert LHH op donderdag 13 september een interactieve sessie in omgeving Brussel, waarin expert Michelle Moore meer vertelt over het verschil tussen een verandering en een transformatie én wat er voor nodig is om succesvol te transformeren. Men kan zich hiervoor aanmelden via http://bit.ly/Registration_Event_13_September_Brussels.



De belangrijkste onderwerpen die hierin op praktische wijze besproken zullen worden zijn:



- Transformatie vereist een tweeledige benadering;



- De nieuwe capaciteiten die leiders nodig om hun teams in tijden van onzekerheid te kunnen leiden en motiveren;



- De rol van managers;



- Hoe medewerkers 'in het veld' zich zullen moeten committeren aan de transformatie.



Elk van deze onderwerpen is erop gericht de aanwezigen handvatten te bieden voor het herkennen van een transformatie ten opzichte van een verandering én het realiseren van een daadwerkelijk succesvolle transformatie. Neem voor meer informatie contact met LHH op.